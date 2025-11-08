54 внедорожника российского производства получили полицейские Новосибирской области
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России блюстители закона получили 54 внедорожника, седана и минивэна отечественного производства.
«29 машин приобретены за счёт средств регионального бюджета в рамках государственной программы. Еще 25 автомобилей получены в рамках единого плана снабжения МВД России», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Lada Niva Travel, «УАЗ Патриот», LADA Largus, LADA Granta и другие модели отправились в отделы полиции Новосибирска, Бердска, Оби, Искитима и ещё 11 районов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В День работника транспорта 20 ноября 2023 года в 12 регионов&nbs...о 2024 года планируется обновление 80 процентов городского транспорта.
-
- Институт математики СО РАН в Новосибирске запустил новый суперком...dash; приводит пресс-служба слова и.о. директора института Андрея Миронова.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0