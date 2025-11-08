MAX
Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика

54 внедорожника российского производства получили полицейские Новосибирской области

© nsknews.info

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России блюстители закона получили 54 внедорожника, седана и минивэна отечественного производства.

«29 машин приобретены за счёт средств регионального бюджета в рамках государственной программы. Еще 25 автомобилей получены в рамках единого плана снабжения МВД России», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Lada Niva Travel, «УАЗ Патриот», LADA Largus, LADA Granta и другие модели отправились в отделы полиции Новосибирска, Бердска, Оби, Искитима и ещё 11 районов.

Источник: nsknews.info

