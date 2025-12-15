MAX
В селе Фролы Пермского края открылась новая поликлиника

Поликлинику на 200 посещений открыли в селе Фролы

Новая поликлиника обеспечит современные условия для медицинского обслуживания. В здании оборудованы кабинеты участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов и стоматологов, а также созданы условия для маломобильных граждан. Закуплена новая мебель.

В поликлинике предусмотрены отделение женской консультации с дневным стационаром, кабинеты хирургической и неотложной помощи. Строительство выполнено в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края и национального проекта «Здравоохранение».

