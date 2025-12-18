В Кезском районе на региональной дороге (Дебесы-Кез)-Удмурт-Зязьгурт по новому мосту через реку Лып запущено рабочее движение транспортных средств. Реконструкция объекта ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Старый мост через Лып представлял собой пятипролетную конструкцию из дерева и бетона, построенную более 60 лет назад. Его бетонные опоры держались на деревянных сваях, уходящих в дно реки. Каждую весну здесь проводились взрывные работы, чтобы ледоход не повредил прежнюю конструкцию. Грузоподъемность объекта также не отвечала современным требованиям.

По решению собственника моста — регионального Управтодора — была подготовлена проектно-сметная документация, и в апреле 2025 года по нацпроекту началась реконструкция сооружения.

Новый мост через реку Лып металлический однопролетный. В октябре завершена надвижка металлического пролета длиной 63 метра и весом 311 тонн на новые бетонные опоры моста. Грузоподъемность нового сооружения более 100 тонн, ширина проезжей части — 10 метров.

Готовность объекта — 99%. Основные работы уже завершены. Покрытие моста и подходы к нему выполнены из асфальтобетона. В настоящее время по мосту уже открыто рабочее движение для всех видов транспортных средств. Полностью завершить реконструкцию и провести приемку сооружения специалисты планируют на следующей неделе.