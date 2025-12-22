В Альметьевске открыт новый перинатальный центр
Новый центр, рассчитанный на 3,5 тысячи родов в год, предназначен для жителей всего юго-востока республики. Центр обеспечивает полный цикл медицинской помощи: от планирования беременности и репродуктивных технологий (включая ЭКО) до выхаживания сложных новорожденных.
«Центр будет обслуживать все Закамье — к нему уже прикреплено около 110 тысяч женщин, проживающих в этой части республики», — отметили в правительстве РТ.
Оснащение и возможности центра:
Шесть индивидуальных родовых залов и четыре операционные.
Палаты совместного пребывания «Мать и дитя».
Гибридная операционная — первая за пределами Казани в Татарстане, позволяющая проводить хирургические вмешательства с одновременной визуализацией (рентген, УЗИ), что повышает точность и безопасность.
Возможность проведения генетических обследований для профилактики заболеваний.
Комфортные зоны ожидания для родственников.
Укомплектованность центра персоналом уже достигает 70%.
Перинатальный центр построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
