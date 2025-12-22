MAX
В Альметьевске открыт новый перинатальный центр

Новый центр, рассчитанный на 3,5 тысячи родов в год, предназначен для жителей всего юго-востока республики. Центр обеспечивает полный цикл медицинской помощи: от планирования беременности и репродуктивных технологий (включая ЭКО) до выхаживания сложных новорожденных.

«Центр будет обслуживать все Закамье — к нему уже прикреплено около 110 тысяч женщин, проживающих в этой части республики», — отметили в правительстве РТ.

Оснащение и возможности центра:

Шесть индивидуальных родовых залов и четыре операционные.

Палаты совместного пребывания «Мать и дитя».

Гибридная операционная — первая за пределами Казани в Татарстане, позволяющая проводить хирургические вмешательства с одновременной визуализацией (рентген, УЗИ), что повышает точность и безопасность.

Возможность проведения генетических обследований для профилактики заболеваний.

Комфортные зоны ожидания для родственников.

Укомплектованность центра персоналом уже достигает 70%.

Перинатальный центр построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Источник: yutazy.ru

