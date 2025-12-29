Российская лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz, разрабатываемая в рамках проекта «Посох», впервые успешно поразила беспилотник на дальности 1 км. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике по итогам очередного этапа испытаний.

Как пояснили в организации, увеличение рабочей дистанции стало результатом глубокой модернизации комплекса. Установка получила новые компоненты, а также обновленное программное обеспечение с оптимизированными алгоритмами наведения и удержания цели. Ранее максимальная дальность поражения FPV-дронов составляла около 700 метров. В компании подчеркнули, что работы по совершенствованию системы продолжаются, параллельно ведется поиск источников финансирования и потенциальных инвесторов для ускорения проекта.

В ходе испытаний лазерное воздействие привело к выведению из строя аккумулятора и ряда ключевых элементов беспилотника, после чего аппарат загорелся и потерпел крушение. Разработчики отметили, что увеличение дистанции поражения напрямую повышает безопасность операторов комплекса и расширяет перечень воздушных целей, которые может эффективно перехватывать система.

Успешное поражение FPV-дрона на дистанции 1 км демонстрирует заметный прогресс российских лазерных средств борьбы с малогабаритными беспилотниками. На фоне массового применения FPV-дронов на линии боевого соприкосновения такие системы рассматриваются как перспективное дополнение к традиционным средствам ПВО и РЭБ.