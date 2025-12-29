MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 77
Roman Wyrzykowski Армия и Флот

Pоссийский лазерный комплекс LazerBuzz впервые поразил БПЛА на дистанции 1 км

© rg.ru

Российская лазерная система противодействия FPV-дронам LazerBuzz, разрабатываемая в рамках проекта «Посох», впервые успешно поразила беспилотник на дальности 1 км. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике по итогам очередного этапа испытаний.

Как пояснили в организации, увеличение рабочей дистанции стало результатом глубокой модернизации комплекса. Установка получила новые компоненты, а также обновленное программное обеспечение с оптимизированными алгоритмами наведения и удержания цели. Ранее максимальная дальность поражения FPV-дронов составляла около 700 метров. В компании подчеркнули, что работы по совершенствованию системы продолжаются, параллельно ведется поиск источников финансирования и потенциальных инвесторов для ускорения проекта.

В ходе испытаний лазерное воздействие привело к выведению из строя аккумулятора и ряда ключевых элементов беспилотника, после чего аппарат загорелся и потерпел крушение. Разработчики отметили, что увеличение дистанции поражения напрямую повышает безопасность операторов комплекса и расширяет перечень воздушных целей, которые может эффективно перехватывать система.

Успешное поражение FPV-дрона на дистанции 1 км демонстрирует заметный прогресс российских лазерных средств борьбы с малогабаритными беспилотниками. На фоне массового применения FPV-дронов на линии боевого соприкосновения такие системы рассматриваются как перспективное дополнение к традиционным средствам ПВО и РЭБ.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rg.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Badassgoliath Badassgoliath30.12.25 07:55:19
    параллельно ведется поиск источников финансирования и потенциальных инвесторов для ускорения проекта.


    Похоже на какую-то мелкую компанию, не надеющуюся на госзакупки, видимо, по причине импортных компонентов в устройствах. Косвенно это подтверждается ещё и опубликованием характеристик, которые, вообще-то, должны быть засекречены.
    В общем, я бы хотел почитать про наши разработки, но в открытом доступе это нереально.
    Кстати — разве на фото лазер? Больше похоже на боевой модуль с крупнокалиберным пулемётом (или мелкокалиберной пушкой).

    #1310671