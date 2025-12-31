Новую детскую поликлинику открыли в Хакасии
В Аскизе (Хакасия) открыли новую детскую поликлинику. Здание построено по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь. Его оснастили всем необходимым для своевременного оказания медицинской помощи, для полноценного обследования и диагностики.
Медучреждение рассчитано на 200 посещений, его пациентами станут дети не только из Аскиза, но и из ближайших населённых пунктов.
С 2019 года в рамках нацпроектов и федеральных программ в Хакасии построили свыше 30 медицинских объектов, капитально отремонтировали более 150, существенно обновили автопарк и оборудование медучреждений.
