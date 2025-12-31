В 5‑м микрорайоне Пойковского Нефтеюганского района введён в эксплуатацию первый пусковой комплекс (четвёртый блок) новой районной больницы. В открывшемся блоке начнут работу женская консультация и дневной стационар — услуги, особенно востребованные среди местных жителей.

Новое здание, площадь которого превысит 14 000 кв. м, спроектировано с особым вниманием к комфорту и безопасности пациентов. Его необычная конфигурация позволяет грамотно разделить потоки посетителей: каждое отделение будет иметь собственный вход, что исключит очереди и скопление людей в коридорах.

Работы по оснащению больницы продолжаются. В 2026 году здесь планируется открытие детской и взрослой стоматологий, а также реабилитационного блока с физиокабинетами, массажными кабинетами и залами для лечебных процедур.

Мощность новой поликлиники составит 500 посещений в смену.

Это значит, что качественную медицинскую помощь смогут получать не только жители Пойковского, но и обитатели соседних посёлков Нефтеюганского района.