В Туле досрочно открыли новый детсад в ЖК «Притяжение» на 75 мест
Строительство завершено на год раньше срока — объект ввели в эксплуатацию 25 декабря 2025 года.
Подрядчик, компания «Стройэталон Финанс», приступил к работе в марте этого года при плановом сроке сдачи в марте 2026-го. На строительство из городского бюджета было направлено около 203 миллионов рублей.
Двухэтажное здание рассчитано на три возрастные группы:
младшую (1-3 года),
среднюю (3-5 лет),
старшую (5-7 лет).
В саду оборудованы просторные групповые помещения с телевизорами, универсальный зал для физкультуры и музыкальных занятий, кружковая комната, медицинский блок, пищеблок. Для безопасности установлена система видеонаблюдения из 21 камеры, а для удобства — лифт.
Комментарии 0