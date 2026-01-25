3 дня назад
В Башкирии открылась новая детская поликлиника
В Янауле начала прием новая детская поликлиника. Медучреждение построили в рамках реализации Нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке федеральной казны.
Стоимость поликлиники составила 560 млн руб.
Источник: www.ufa.kp.ru
