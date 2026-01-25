MAX
Медучреждения

В Башкирии открылась новая детская поликлиника

В Янауле начала прием новая детская поликлиника. Медучреждение построили в рамках реализации Нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке федеральной казны.

Стоимость поликлиники составила 560 млн руб.

Источник: www.ufa.kp.ru

