Новая поликлиника открылась Севастополе
Трёхэтажное здание, рассчитанное на 400 посещений в смену, будет обслуживать более 37 тысяч местных жителей.
На улице Тараса Шевченко начала работу современная поликлиника № 7. Медицинское учреждение стало структурным подразделением городской больницы № 1 и предлагает пациентам комплексный подход к лечению. Теперь жители Гагаринского района смогут получить консультацию врача общей практики и целого ряда узких специалистов, включая кардиолога, эндокринолога, хирурга и офтальмолога.
Все 128 кабинетов полностью оборудованы и готовы к приему. Для проведения диагностики в здании установлен современный рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.
Комментарии 0