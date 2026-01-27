MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 90
termometrix Медучреждения

Новая поликлиника открылась Севастополе

Трёхэтажное здание, рассчитанное на 400 посещений в смену, будет обслуживать более 37 тысяч местных жителей.

На улице Тараса Шевченко начала работу современная поликлиника № 7. Медицинское учреждение стало структурным подразделением городской больницы № 1 и предлагает пациентам комплексный подход к лечению. Теперь жители Гагаринского района смогут получить консультацию врача общей практики и целого ряда узких специалистов, включая кардиолога, эндокринолога, хирурга и офтальмолога.

Все 128 кабинетов полностью оборудованы и готовы к приему. Для проведения диагностики в здании установлен современный рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: sevastopol.bezformata.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт