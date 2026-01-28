27 января на севере Свердловской области состоялось открытие нового центра бокса.

В новом центре предусмотрены зал бокса размером 42×24 метра, тренировочный и тренажёрный залы, инвентарные, раздевалки с душевыми, тренерские, кабинет врача и технические помещения.

Объект полностью оснащён современным спортивным инвентарём. Одновременно в центре могут заниматься 30 человек на боксерских рингах и почти 50 — в тренировочном и тренажёрном залах. На строительство объекта из областного бюджета было направлено более 500 миллионов рублей.

Этот спортивный объект — третий, построенный в Свердловской области по соглашению с Федерацией бокса РФ. Такие центры уже работают в Каменске-Уральском и Талице.

На открытие центра приехал именитый российский боксёр Руслан Проводников

«Это мечта, наверное, каждого тренера, который тренирует в любой точке не только России, но и мира, наверное. Краснотурьинск и бокс в Краснотурьинске открывают новую страницу. Это ещё больше чемпионов, ещё больше здоровых сильных людей и молодёжи», — сказал профессиональный боксёр.

Сразу после торжественной церемонии открытия в новом центре стартовало первенство Свердловской области по боксу среди юниоров 17-18 лет. В соревнованиях участвуют порядка 80 юных спортсменов из более чем 20 муниципалитетов региона.

Отметим, боксом в Свердловской области занимаются более 12 тысяч человек. За прошлый год свердловскими спортсменами было завоёвано четыре медали на официальных международных соревнованиях и 38 медалей Всероссийского уровня.

Развитие спортивной инфраструктуры региона осуществляется в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на строительство и модернизацию спортивных объектов, развитие массового и детско-юношеского спорта, а также формирование условий для занятий физической культурой людей всех возрастов и уровней подготовки.