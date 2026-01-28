РЖД установили новый рекорд погрузки удобрений
В 2025 году Российские железные дороги зафиксировали новый исторический максимум по погрузке химических и минеральных удобрений, пишет пресс-служба ОАО «РЖД».27.01.26 12:58
Автор фото: пресс-служба ОАО «РЖД»
В вагонах было отправлено 70,3 млн тонн, в контейнерах — 4,2 млн тонн (159,2 тыс. ДФЭ).Большая часть удобрений ушла на экспорт: отправлено 46,3 млн тонн, что на 14, 4% больше, чем в 2024 году.Из них основную долю (38,4 млн тонн) составили поставки в порты Северо-Запада: 34,2 млн тонн (+12, 5%); Юга: 4,1 млн тонн (+1,5%); через пограничные переходы на экспорт отправлено 7,9 млн тонн, что на 33,8% больше, чем в прошлом году.Рейтинг регионов по объёму погрузки выглядит так.Пермский край — 19,4 млн тонн (+4,1%). Мурманская область — 15,3 млн тонн (+2,8%). Вологодская область — 8,5 млн тонн (+3,6%).Эти показатели демонстрируют уверенный рост и устойчивую тенденцию развития химического сектора России, а также укрепление позиций страны на мировом рынке удобрений.
