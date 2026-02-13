Спортивная инфраструктура появляется в сельских территориях: 12 февраля в Асине официальное открытие новой ледовой арены. Долгожданное событие объединило юных хоккеистов, их родителей, ветеранов спорта и всех любителей спорта. Спортивный объект был возведен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Общая стоимость строительства превысила 460 миллионов рублей. Площадь объекта составляет более 3,3 тысячи квадратных метров. Сердце комплекса — ледовая арена площадью 1,8 тысячи квадратных метров соответствует современным стандартам безопасности и качества.

Спортивный объект уникален еще и тем, что его проект был разработан жителем Асиновского района, Почетным строителем России Анатолием Николаевичем Мартыновым.

В ледовом центре созданы все условия для круглогодичных занятий: раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, пункт проката инвентаря, зал для силовой подготовки. Здесь будут проходить регулярные тренировки юных хоккеистов, соревнования разного уровня и, конечно, массовые катания для жителей.

Реализация проекта началась более четырех лет назад.

По отзывам асиновцев, новый спортивный объект уже становится центром притяжения для детей и взрослых. А у юных хоккеистов Асина теперь есть все, чтобы тренироваться и побеждать.

Первыми соревнованиями в ледовой арене станет турнир по хоккею в рамках V Межрегионального фестиваля игровых видов спорта среди юношей и девушек. В Асиновский район прибыли команды из регионов России и Казахстана.

