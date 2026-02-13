MAX
Морозный Новосибирск — столица Сибири зимой

© img.geliophoto.com

Третий по числу жителей город страны и самый молодой из 16 российских миллионников. В Новосибирске находятся крупнейший оперный театр в России, знаменитый Академгородок и единственное метро в Сибири. Обь делит город на две части, которые соединяют несколько мостов — недавно открыли вантовый автомобильный мост через Обь с пилоном в виде огромной буквы «Н».

Это настоящий сибирский город — морозы за -30°C, по утрам над Обью расстилаются туманы. Современные дома и бизнес-центры здесь соседствуют с советской застройкой и дореволюционными зданиями, а хай-тек — с конструктивизмом.

1. История Новосибирска началась со строительства моста, когда в 1893 году на месте города появился посёлок строителей Транссибирской магистрали. Через 5 лет здесь уже было 10 тысяч жителей, через 20 лет — более 100 тысяч, а в 1962 году Новосибирск стал городом-миллионником. Из-за такого быстрого роста он даже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город-миллионник.

© img.geliophoto.com

2. Город раскинулся на берегах Оби. Сейчас в городе 7 мостов: 2 железнодорожных, 1 метромост, а теперь ещё и 4 автомобильных. Четвёртый автомобильный мост открыли в 2025 году. Длина моста 1,5 км, в конструкции используется 70 вант, а пилон в виде огромной буквы «Н» высотой 114 метров стал новым узнаваемым силуэтом на панораме Новосибирска.

© img.geliophoto.com

3. Центр Новосибирска всегда ярко украшен к новогодним праздникам.

© img.geliophoto.com

4. Морозный туман от Оби расстилается над городом.

© img.geliophoto.com

5. Город по-настоящему сибирский, с холодными и снежными зимами. Температура здесь иногда опускается ниже -40 градусов.

© img.geliophoto.com

6. Красный проспект — главная улица Новосибирска.

© img.geliophoto.com

7. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны.

© img.geliophoto.com

8. Купол оперного театра поддерживает сам себя без вспомогательных конструкций. Диаметр купола 60 метров, высота 35 метров.

© img.geliophoto.com

9. За грандиозные размеры театр иногда называют «сибирским Колизеем».

© img.geliophoto.com

10. Красный проспект. Вид в сторону Оби.

© img.geliophoto.com

11. Часовня Николая Чудотворца в морозном тумане на середине Красного проспекта.

© img.geliophoto.com

12. Краеведческий музей Новосибирска расположен в историческом здании 1910 года постройки.

© img.geliophoto.com

13. Площадь Ленина — центральная площадь Новосибирска.

© img.geliophoto.com

14. Часовню построили в 1914 году — в честь 20-летнего юбилея со дня закладки ж/д моста через Обь. В советское время часовню закрыли, а в 1930 году её снесли. Затем на этом месте появилась статуя «Комсомолец», со временем вместо статуи установили памятник Сталину, который убрали в 1950-х. Часовню восстановили в 1993 году, к столетнему юбилею Новосибирска. А перед восстановлением в газетах появилось много сообщений, что именно в этом месте находился географический центр Российской Империи.

© img.geliophoto.com

15. Первомайский сквер рядом с краеведческим музеем.

© img.geliophoto.com

16. Октябрьская магистраль в утреннем тумане. Магистраль отходит от Красного проспекта. С неё начинается улица Кирова, одна из главных в Октябрьском районе Новосибирска.

© img.geliophoto.com

17. Театр «Глобус», стилизованный под парусное судно.

© img.geliophoto.com

18. Современная застройка в районе метро «Октябрьская». Видны башни ЖК «Richmond Residence» и «Chicago».

© img.geliophoto.com

19. Бугаков парк в Новосибирске появился в 2025 году. Парк назвали в честь Юрия Бугакова, основателя племзавода «Ирмень», который стал крупнейшим производителем молока в области.

© img.geliophoto.com

20. Бугаков парк.

© img.geliophoto.com

21. Метромост и коммунальный мост через Обь. Длина новосибирского метромоста более 2 км — считалось, что это самый длинный крытый метромост в мире. Из-за перепадов температуры зимой конструкция может сокращаеться, а летом вытягиваеться примерно до полуметра.

© img.geliophoto.com

22. Мосты Новосибирска — Коммунальный, метромост и Бугринский.

© img.geliophoto.com

23. Коммунальный мост открыли в 1955 году — это первый постоянный автомобильный мост через Обь в Новосибирске.

© img.geliophoto.com

24. Метромост, станция «Спортивная».

© img.geliophoto.com

25. Проспект Маркса — главная улица Левобережья.

© img.geliophoto.com

26. «Сибирь-Арена» — ледовая арена в Новосибирске.

© img.geliophoto.com

27. Бугринский мост соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы Новосибирска. Общая протяжённость моста более 2 км, а длина арочного пролёта этого моста 380 метров — это самый длинный арочный пролёт в России.

© img.geliophoto.com

28. В проектной документации Бугринский мост назывался «Оловозаводским». Но в городе провели голосование и выбрали более подходящее название — на левом берегу мост проходит по бугринской роще.

© img.geliophoto.com

29. Центр города.

© img.geliophoto.com

30. Четвёртый автомобильный мост через Обь дополнил панораму города пилоном в форме огромной буквы «Н».

© img.geliophoto.com

31. Архитектура Новосибирска многообразна — современные высотки стоят по соседству со старыми церквями и советскими пятиэтажками. В городе встречаются дома в стиле хай-тек, лучшим представителем конструктивизма считается «дом с часами» на Красном проспекте, а деконструктивизм представляют наклонные башни в Академгородке.

© img.geliophoto.com

32. «Бэтмен» — жилой дом на Коммунистической улице. До 2015 года был самым высоким зданием Новосибирска.

© img.geliophoto.com

33. Метро «Октябрьская».

© img.geliophoto.com

34. Вокзальная магистраль и здание управления Западно-Сибирской железной дороги.

© img.geliophoto.com

35. Бизнес-центр «Кобра». Здание примыкает к Дому культуры имени Октябрьской революции.

© img.geliophoto.com

36. Бизнес-центр «Кобра» находится на пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина — это место считается одним из деловых районов города.

© img.geliophoto.com

37. ЖК «Prime House» на площади Кондратюка.

© img.geliophoto.com

38. Вечерние пробки на Красном проспекте. Новосибирск входит в ТОП-5 городов России по числу пробок.

© img.geliophoto.com

39. Во время Великой Отечественной войны в здании хранились экспонаты многих эвакуированных музеев — 22 учреждения здесь хранили свои фонды. Даже государственная коллекция скрипок из Большого театра была здесь. А сам театр открылся 12 мая 1945 года — через 3 дня после завершения войны. Первой постановкой была опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

© img.geliophoto.com

40. Краеведческий музей на фоне мэрии Новосибирска.

© img.geliophoto.com

41. Контрастные фасады «Бэтмена».

© img.geliophoto.com

42.

© img.geliophoto.com

43. 5 мостов Новосибирска на одном фото: железнодорожный, четвёртый мост через Обь, Октябрьский, метромост и Бугринский.

© img.geliophoto.com

44. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) многие помнят как Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ). Учебное заведение переименовали в 1992 году. Сегодня университет — один из крупнейших научно-образовательных центров России.

© img.geliophoto.com

45. Застройка левого берега в районе улицы Блюхера.

© img.geliophoto.com

46. Торговый центр «Амстердам» на Геодезической улице — стилизованный под «голландскую» архитектуру.

© img.geliophoto.com

47. Плотная застройка.

© img.geliophoto.com

48. Краеведческий музей, мэрия и оперный театр.

© img.geliophoto.com

49. «Бэтмен» и пилон нового моста в тумане.

© img.geliophoto.com

50. Вечерние пробки в столице Сибири.

© img.geliophoto.com

51. Площадь Свердлова окружают Реальное училище, «Стоквартирный дом», здание правительства области и Художественный музей. Все их проектировал архитектор Андрей Крячков, памятник которому установлен на площади.

© img.geliophoto.com

52. Пилон нового моста постепенно становится одним из самых узнаваемых символов Новосибирска — его видно даже через морозные туманы, которые несколько раз окутывали город этой зимой.

© img.geliophoto.com

  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук15.02.26 05:21:48

    Великолепный обзор.

    #1312536
  • Tevton Tevton15.02.26 09:30:53

    Третий город по количеству населения в России.

    Новосибирск — неофициальная столица Сибири, один из первых городов России, получивший статус миллионника (1962 год).

    Среди достопримечательностей: Новосибирский театр оперы и балета (фото 7), Бугринский мост (фото 22, 27, 28, 43), единственный в России Музей Солнца и Красный проспект (фото 6, 10, 11, 38) — одна из самых длинных прямых улиц в мире.

    Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) — самое большое театральное здание в России.
    Общая площадь помещений — 40 663 м², объём здания — 294 340 м³. Главная конструкция — большой купол диаметром 60 м и высотой 35 м, уникальная конструкция без контр-форсов, ферм или колонн, поддерживающая сама себя.

    Отредактировано: Tevton~09:38 15.02.26
    #1312537
    • Олег Булавский Олег Булавский16.02.26 10:12:07
      Красный проспект (фото 6, 10, 11, 38) — одна из самых длинных прямых улиц в мире



      Возможно, самая длинная, если откинуть всякие трюки с МКАД и прочими «шоссе» и «объездами».
      Кроме того, в Новосибирске есть, пожалуй, самая короткая улица в мире — улица Сибстройпути, 40 метров. Есть в мире «улицы» короче, но на них либо нет домов, либо они вообще фейковые, придуманные для привлечения туристов.
      И ещё, есть ли в другом городе улица, которая пересекает сама себя и одновременно сама себе параллельна? В Новосибирске есть улица Планировочная, которая это условие соблюдает.

      #1312554
      • Нет аватара DimaY16.02.26 10:38:39

        Причем тут трюки с МКАД? В России есть улицы длиннее Красного проспекта, но они имеют на своем протяжении изгиб. Красный проспект улица с самым длинным прямым участком. А так проспект Космонавтов в Екатеринбурге и Красраб в Красноярске длиннее, но имеют изгибы.

        #1312555
        • Олег Булавский Олег Булавский16.02.26 11:29:26

          Про трюки имелось ввиду, что, вот, в Канаде, например, вообще пытались записать в «саму длинную улицу» шоссе, которое начиналось от улицы и шло через всю провинцию.

          #1312557
          • Нет аватара DimaY16.02.26 13:10:31

            Ну Янг-стрит и без шоссе очень длинная улица. Но кстати о шоссе, это все очень условно. Каширское шоссе в Москве, когда-то это была загородная дорога, между деревнями Коломенское, Сабурово, Борисово. Потом там прошло шоссе, сейчас оно называется по прежнему шоссе, но мало чем отличается от других магистральных улиц Москвы, например от Пролетарского проспекта или Липецкой улицы. Каширское шоссе в пределах Москвы — 12 км, это больше чем Красный проспект, Варшавское шоссе в пределах Москвы еще длиннее.

            #1312561
        • Sniper_78 Sniper_7816.02.26 19:58:58

          Нет, не самый. Прямой участок Красного проспекта около 6700 метров. Проспект Ленина в Барнауле имеет длину 7720 метров. И он абсолютно прямой, без изгибов или поворотов.
          Есть улица и подлиннее (ул. Попова — 10 км), но она с искривлениями.

          Отредактировано: Sniper_78~20:01 16.02.26
          #1312589
          • Нет аватара DimaY16.02.26 20:56:27

            Очень интересно,не был в Барнауле, к сожалению. Надеюсь буду. Вот так и познаем свою прекрасную Родину.

            #1312592
  • Нет аватара termometrix16.02.26 18:56:54

    Спасибо! Очень красиво!

    #1312586
    • Нет аватара olegg17.02.26 01:32:39

      Спасибо. Красиво. Познавательно.
      P. S. Хороший ответ для любителей фразы «Да вы отъедьте за 100км от Москвы!» : — )

      #1312601
  • Тестовы Тестилка Тестовы Тестилка17.02.26 06:53:07

    Извиняюсь конечно, город очень красив зимой, а вот в сезон мошки и комарья очень хочется попрятаться куда-нибудь.
    А вообще Сибирь это сила! А мошка это зло

    #1312602
  • Нет аватара alexm17.02.26 13:37:03

    Спасибо Вам. Отличный репортаж. Про фото даже не знаю как сказать. Снятно мастерски, ракурсы изумительны. Сами фотографии блестящи! Огромный плюс. Получил большое удовольствие от просмотра материала. Ждем следующего.

    #1312628