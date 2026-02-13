Третий по числу жителей город страны и самый молодой из 16 российских миллионников. В Новосибирске находятся крупнейший оперный театр в России, знаменитый Академгородок и единственное метро в Сибири. Обь делит город на две части, которые соединяют несколько мостов — недавно открыли вантовый автомобильный мост через Обь с пилоном в виде огромной буквы «Н».

Это настоящий сибирский город — морозы за -30°C, по утрам над Обью расстилаются туманы. Современные дома и бизнес-центры здесь соседствуют с советской застройкой и дореволюционными зданиями, а хай-тек — с конструктивизмом.

1. История Новосибирска началась со строительства моста, когда в 1893 году на месте города появился посёлок строителей Транссибирской магистрали. Через 5 лет здесь уже было 10 тысяч жителей, через 20 лет — более 100 тысяч, а в 1962 году Новосибирск стал городом-миллионником. Из-за такого быстрого роста он даже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город-миллионник. © img.geliophoto.com

2. Город раскинулся на берегах Оби. Сейчас в городе 7 мостов: 2 железнодорожных, 1 метромост, а теперь ещё и 4 автомобильных. Четвёртый автомобильный мост открыли в 2025 году. Длина моста 1,5 км, в конструкции используется 70 вант, а пилон в виде огромной буквы «Н» высотой 114 метров стал новым узнаваемым силуэтом на панораме Новосибирска.

3. Центр Новосибирска всегда ярко украшен к новогодним праздникам.

4. Морозный туман от Оби расстилается над городом.

5. Город по-настоящему сибирский, с холодными и снежными зимами. Температура здесь иногда опускается ниже -40 градусов.

6. Красный проспект — главная улица Новосибирска.

7. Новосибирский оперный театр (НОВАТ) — самое большое театральное здание страны.

8. Купол оперного театра поддерживает сам себя без вспомогательных конструкций. Диаметр купола 60 метров, высота 35 метров.

9. За грандиозные размеры театр иногда называют «сибирским Колизеем».

10. Красный проспект. Вид в сторону Оби.

11. Часовня Николая Чудотворца в морозном тумане на середине Красного проспекта.

12. Краеведческий музей Новосибирска расположен в историческом здании 1910 года постройки.

13. Площадь Ленина — центральная площадь Новосибирска.

14. Часовню построили в 1914 году — в честь 20-летнего юбилея со дня закладки ж/д моста через Обь. В советское время часовню закрыли, а в 1930 году её снесли. Затем на этом месте появилась статуя «Комсомолец», со временем вместо статуи установили памятник Сталину, который убрали в 1950-х. Часовню восстановили в 1993 году, к столетнему юбилею Новосибирска. А перед восстановлением в газетах появилось много сообщений, что именно в этом месте находился географический центр Российской Империи.

15. Первомайский сквер рядом с краеведческим музеем.

16. Октябрьская магистраль в утреннем тумане. Магистраль отходит от Красного проспекта. С неё начинается улица Кирова, одна из главных в Октябрьском районе Новосибирска.

17. Театр «Глобус», стилизованный под парусное судно.

18. Современная застройка в районе метро «Октябрьская». Видны башни ЖК «Richmond Residence» и «Chicago».

19. Бугаков парк в Новосибирске появился в 2025 году. Парк назвали в честь Юрия Бугакова, основателя племзавода «Ирмень», который стал крупнейшим производителем молока в области.

20. Бугаков парк.

21. Метромост и коммунальный мост через Обь. Длина новосибирского метромоста более 2 км — считалось, что это самый длинный крытый метромост в мире. Из-за перепадов температуры зимой конструкция может сокращаеться, а летом вытягиваеться примерно до полуметра.

22. Мосты Новосибирска — Коммунальный, метромост и Бугринский.

23. Коммунальный мост открыли в 1955 году — это первый постоянный автомобильный мост через Обь в Новосибирске.

24. Метромост, станция «Спортивная».

25. Проспект Маркса — главная улица Левобережья.

26. «Сибирь-Арена» — ледовая арена в Новосибирске.

27. Бугринский мост соединяет Кировский, Первомайский и Октябрьский районы Новосибирска. Общая протяжённость моста более 2 км, а длина арочного пролёта этого моста 380 метров — это самый длинный арочный пролёт в России.

28. В проектной документации Бугринский мост назывался «Оловозаводским». Но в городе провели голосование и выбрали более подходящее название — на левом берегу мост проходит по бугринской роще.

29. Центр города.

30. Четвёртый автомобильный мост через Обь дополнил панораму города пилоном в форме огромной буквы «Н».

31. Архитектура Новосибирска многообразна — современные высотки стоят по соседству со старыми церквями и советскими пятиэтажками. В городе встречаются дома в стиле хай-тек, лучшим представителем конструктивизма считается «дом с часами» на Красном проспекте, а деконструктивизм представляют наклонные башни в Академгородке.

32. «Бэтмен» — жилой дом на Коммунистической улице. До 2015 года был самым высоким зданием Новосибирска.

33. Метро «Октябрьская».

34. Вокзальная магистраль и здание управления Западно-Сибирской железной дороги.

35. Бизнес-центр «Кобра». Здание примыкает к Дому культуры имени Октябрьской революции.

36. Бизнес-центр «Кобра» находится на пересечении проспекта Димитрова и улицы Ленина — это место считается одним из деловых районов города.

37. ЖК «Prime House» на площади Кондратюка.

38. Вечерние пробки на Красном проспекте. Новосибирск входит в ТОП-5 городов России по числу пробок.

39. Во время Великой Отечественной войны в здании хранились экспонаты многих эвакуированных музеев — 22 учреждения здесь хранили свои фонды. Даже государственная коллекция скрипок из Большого театра была здесь. А сам театр открылся 12 мая 1945 года — через 3 дня после завершения войны. Первой постановкой была опера М. И. Глинки «Иван Сусанин».

40. Краеведческий музей на фоне мэрии Новосибирска.

41. Контрастные фасады «Бэтмена».

43. 5 мостов Новосибирска на одном фото: железнодорожный, четвёртый мост через Обь, Октябрьский, метромост и Бугринский.

44. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) многие помнят как Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ). Учебное заведение переименовали в 1992 году. Сегодня университет — один из крупнейших научно-образовательных центров России.

45. Застройка левого берега в районе улицы Блюхера.

46. Торговый центр «Амстердам» на Геодезической улице — стилизованный под «голландскую» архитектуру.

47. Плотная застройка.

48. Краеведческий музей, мэрия и оперный театр.

49. «Бэтмен» и пилон нового моста в тумане.

50. Вечерние пробки в столице Сибири.

51. Площадь Свердлова окружают Реальное училище, «Стоквартирный дом», здание правительства области и Художественный музей. Все их проектировал архитектор Андрей Крячков, памятник которому установлен на площади.

52. Пилон нового моста постепенно становится одним из самых узнаваемых символов Новосибирска — его видно даже через морозные туманы, которые несколько раз окутывали город этой зимой.