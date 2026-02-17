После трехлетнего капремонта открылась гимназия имени Пушкина в Шахтах Ростовской области
В понедельник, 16 февраля возобновила работу гимназия имени Пушкина. Она открылась после капитального ремонта, который длился три года. В эти годы порядка 900 гимназистов продолжали обучение в других учебных заведениях: в лицее № 6, школе № 21, лицее № 3 и гимназии № 10. И вот наконец-то они вернулись в родное учебное заведение.
За три года здание гимназии претерпело позитивные изменения: укрепление фундамента, замена перекрытий, монтаж новых окон, обновление систем отопления и вентиляции, замена кровли и фасадов. В гимназии сделаны современные лаборатории, спортивный и гимнастический залы, актовый и конференц-залы, обновлена столовая. Во дворе появилась спортплощадка и игровые зоны для младших школьников. Напомним, потрачено на реконструкцию было 600 миллионов рублей.
