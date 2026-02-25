Компания ООО «Роботех» совместно со специалистами ООО «Моторскай», проработав всю технологическую цепочку производства от сырья до готового изделия, подобрала и запустила полный комплекс оборудования для роботизированного производства бесколлекторных электродвигателей. Результатом этого стратегического партнерства стала автоматизированная линия полного цикла, способная выпускать до 10 000 высококачественных двигателей в месяц.

В основу проекта легла философия максимального контроля над всеми этапами: от штамповки магнитопровода и литья корпусов до намотки, изоляции и финальной сборки. Для этого был интегрирован целый парк специализированного оборудования.

Формирование «электрического сердца» двигателя обеспечивает высокоскоростной пресс с твердосплавными штампами, выпускающий до 100 000 пластин статора и ротора ежемесячно.

Процесс литья алюминиевых корпусов и деталей был полностью роботизирован с помощью машины литья под давлением с усилием 280 тонн.

Особое внимание было уделено электроизоляции — автоматизированная линия нанесения пазовой изоляции, включающая камеру напыления, индукционное спекание и полимеризацию, гарантирует безупречную надежность статора.

Высокую производительность на участке намотки обеспечивает двухстанционная машина, а точную установку магнитов — специализированный автомат.

Замыкают технологическую цепочку оборудование для пайки, зачистки, балансировки.

На этапе роботизированной сборки компоненты двигателя — статор, ротор с магнитами, подшипниковые узлы и корпус — окончательно стыкуются в единую конструкцию. Процесс осуществляется с помощью коллаборативных роботов, которые обеспечивают прецизионную установку деталей, контроль момента затяжки крепежа и соблюдение строгих последовательностей операций. Это исключает человеческий фактор в самых ответственных операциях, гарантируя повторяемость и высочайшее качество каждого собранного двигателя.

Весь проект, от проектирования линии до пусконаладки, был реализован компанией «Роботех» в сжатые сроки — за 4 месяца, что позволило ООО «Моторскай» в рекордное время перейти от идеи к серийному выпуску продукции.

О том, что даст данная линия компании, поговорили с директором ООО «Моторскай» Дмитрием Лебедевым

— Дмитрий, ваша компания была основана всего два года назад. Что позволило вам так быстро принять решение о таком масштабном и капиталоемком проекте, как запуск роботизированной линии?

— Дело в том, что за датой регистрации компании стоит огромный опыт нашей команды. Мы не начинали с нуля. Мы пришли на рынок с глубоким пониманием всех технологических процессов, с готовыми конструкторскими решениями и четким видением, как должно быть организовано современное производство. Мы видели растущий спрос на качественные бесколлекторные двигатели и компоненты для них как в России, так и за рубежом. Чтобы не просто занять нишу, а задать новый стандарт качества и эффективности, нужно было делать ставку на полный цикл и максимальную автоматизацию. Это стратегическое решение, которое сразу отделяет нас от большинства «сборочных» мастерских.

— Почему в качестве интегратора вы выбрали именно компанию «Роботех»?

— Нам был нужен не просто поставщик станков, а партнер, способный понять нашу конечную цель и спроектировать единый технологический поток. «Роботех» продемонстрировал именно системный подход. Они не продавали нам оборудование по частям, а предложили решение, где каждый каждая единица оборудования, будь то робот, конвейер, станок — это звенья одной цепи. Важным фактором была их готовность работать с нашими инженерами как с коллегами, адаптировать решения под наши конкретные двигатели. Результат говорит сам за себя — линия работает, цикл замкнут.

— В чем главные преимущества нового производства для Моторскай?

— Выделю три ключевых столпа. Первый — это абсолютный контроль качества на всех этапах. Мы управляем всем циклом: от выбора состава электротехнической стали и прецизионной штамповки до финальной балансировки ротора. Это позволяет нам гарантировать высочайшие стандарты. Например, мы используем вал из нержавеющей стали, колокол из высокопрочного анодированного авиационного алюминия В95T1 для лучшего теплоотвода, термостойкие магниты N52H и высокочастотную электротехническую сталь для минимизации потерь. Каждый двигатель проходит многоступенчатый контроль и испытания в экстремальных условиях от -40°C до +50°C, а вся продукция имеет необходимые сертификаты.

Второй столп — операционная гибкость. Линия позволяет нам быстро перенастраиваться под разные типоразмеры, что критически важно для работы с разнообразными запросами рынка. Сегодня мы серийно выпускаем электродвигатели с диаметром статора 28 и 31 мм. В дальнейшем планируем расширять портфель линейки электродвигателями с диаметром статора 47 и 52 мм, что позволит использовать их в серийном производстве БАС большей грузоподъёмности.

Третье преимущество — конкурентоспособная себестоимость и масштаб. Плановая мощность в 10 000 готовых двигателей в месяц — не предел, резерв линии существенно выше. Это формирует серьезное предложение для крупных контрактов и дает нам преимущество в объеме, не жертвуя при этом качеством каждого изделия.

— Вы упомянули заказчиков. Новая линия позволяет вам производить не только двигатели, но и компоненты. Как вы видите свое место на рынке контрактного производства?

— Это одна из ключевых возможностей, которую нам открыл этот проект. Мы готовы стать надежным индустриальным партнером для компаний, которые разрабатывают электромеханику: будь то сервоприводы, вентиляторы, насосы или электромобили. Мы можем поставлять высококачественные готовые статоры и роторы на постоянных магнитах, алюминиевые корпуса с точной механикой, а также осуществлять намотку по техзаданию заказчика. Фактически, мы предлагаем технологический аутсорсинг самых сложных и капиталоемких этапов производства. Наши пресс, линия изоляции, роботизированная линия литья под давлением, к примеру, имеют производительность, в разы превышающую наши внутренние нужды, — мы загрузим их работой для партнеров.

— Каковы ближайшие планы Моторскай после успешного запуска?

— Сейчас мы выходим на плановые объемы и оттачиваем процессы. Параллельно ведем переговоры с несколькими потенциальными заказчиками на поставку компонентов. Наша цель — в течение года загрузить контрактными заказами не менее 30% производственных мощностей новой линии. Кроме того, мы продолжаем НИОКР по новым моделям двигателей, где сможем в полной мере использовать преимущества нашего производства. Мы доказали, что способны создавать высокотехнологичный продукт «под ключ» в России. Теперь намерены доказать, что можем делать это в промышленных масштабах и для рынка в целом.

О компании ООО «Моторскай»

ООО «MotorSky», основанное в 2024 году, специализируется на проектировании и полнопрофильном производстве бесколлекторных электродвигателей (BLDC) и их компонентов. Обладая собственным парком современного автоматизированного оборудования, компания контролирует весь цикл — от сырья до готового изделия, обеспечивая высочайший уровень качества и конкурентоспособности. MotorSky открыта для партнерства в области контрактного производства сложных электромеханических компонентов.