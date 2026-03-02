В селе Кыра начал работу двухзальный физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Новый ФОК стал единой площадкой для занятий спортом жителей всех возрастов — от школьников до участников программы «Активное долголетие».

Комплекс рассчитан примерно на 300 человек. В нем оборудованы тренажерный зал, два боксерских ринга и универсальный игровой зал для волейбола, футбола и других видов спорта. В спортивной школе округа планируют открыть дополнительные ставки тренеров, в том числе по боксу — направление особенно востребовано у молодежи.

Новый комплекс действительно объединяет всех спортсменов Кыры и создает современные условия для тренировок как для детей, так и для взрослых. Открытие ФОКа стало ещё одним шагом к решению кадрового вопроса и развитию массового спорта в районах Забайкалья.

Напомним, с 2025 года в стране стартовала программа «Земский тренер», предусматривающая подъемные выплаты до 2 млн рублей на Дальнем Востоке. В 2026 году край сможет привлечь 24 спортивных специалиста, которые будут работать в сельских районах не менее пяти лет.