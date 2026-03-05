Производитель серверной техники «Рикор» вышел на рынок смартфонов. Компания представила две модели — RIKOR NEURO S3 и RIKOR NEURO S5.

«Рикор» работает в сфере компьютерной и серверной техники больше 15 лет. Теперь компания решила расширить бизнес и предложить смартфоны широкому кругу пользователей. Устройства разработаны инженерами «Рикор» с привлечением ведущих мировых дизайн-центров, уточнили в компании.

Обе модели работают на Android 15. За производительность отвечает восьмиядерный процессор UNISOC Tiger T8200. Он изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу, что обеспечивает энергоэффективность и позволяет сохранять заряд батареи даже при высоких нагрузках. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G57 MC2, а за обработку видео — отдельный четырехъядерный процессор Vivimagic 6.0 с поддержкой 4K. В смартфонах есть нейронный процессор. Он ускоряет работу ИИ-алгоритмов при распознавании сцен на фото, голосовых команд и в других задачах.

Оперативная память — 6 ГБ в модели S3 и 8 ГБ в S5. Используются чипы LPDDR4X. Оба устройства поддерживают расширение оперативной памяти за счет виртуальной — в сумме можно получить до 24 ГБ. Это позволяет держать открытыми много приложений и быстро переключаться между ними. Встроенной памяти: 128 ГБ в S3 и 256 ГБ в S5. Предусмотрен слот для карт microSD объемом до 2 ТБ.

В обеих моделях установлены четыре камеры. Основной сенсор — 64 мегапиксела. В S3 используется OmniVision, в S5 — Samsung. Оба модуля с автофокусом и обеспечивают качественную съемку при разном освещении. Сверхширокоугольный модуль — Samsung на 8 мегапикселов с автофокусом, подходит для пейзажей. Макромодуль — Samsung на 5 мегапикселов, позволяет снимать с расстояния в несколько сантиметров. Фронтальная камера: в S3 — Sony на 8 мегапикселов, в S5 — Samsung на 16 мегапикселов. Оба смартфона пишут видео в 4K при 30 кадрах в секунду.

В устройствах используется аккумулятор Smart Energy AI с системой умного энергопотребления. Он анализирует привычки пользователя и оптимизирует циклы зарядки, чтобы продлить срок службы батареи. В режиме экономии смартфон может проработать до четырех дней без подзарядки.

Дисплей в обеих моделях имеет частоту обновления 120 Гц. Благодаря этому изображение в играх и видео остается плавным, снижается нагрузка на зрение. Смартфоны поддерживают eSIM. Можно использовать две виртуальные SIM-карты или одну физическую и одну виртуальную. Это удобно в поездках: местный тариф подключается без замены домашней SIM. В устройствах есть сканер отпечатка пальца и дополнительная умная кнопка. На нее можно назначить быстрые действия — запуск камеры, фонарик, скриншот, приложение RIKOR AI.

