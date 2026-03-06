В самой большой школе Буя проведен капитальный ремонт. Заменена кровля, инженерные коммуникации, мебель. Закуплено новое оборудование. Созданы комфортные зоны отдыха для учеников и учителей, новые пространства. Так, украшением третьего этажа стал школьный музей.

В экспозиции представлены краеведческие материалы, экспонаты из истории Великой Отечественной войны. Часть выставки посвящена учителям школы, которые ушли на фронт, и героям города Буй. Все экспонаты собраны ученическим поисковым отрядом.

«Раньше у нас музея не было, мы очень гордимся, что смогли реализовать свою мечту. Будем постоянно пополнять экспозицию, хранить и показывать накопленные материалы ученикам и нашим гостям», — рассказала директор школы Ирина Чистякова.

В обновленной школе создан Центр детских инициатив. В этом пространстве в свободное время могут собираться члены первичной организации «Движение Первых» и другие учащиеся для занятий творчеством.

«Школа мне очень понравилась, выглядит потрясающе. На мой взгляд, главное в учебном процессе — комфорт и безопасность. Те же самые стены, которые теперь стали яркими и позитивными, совсем другой настрой задают на обучение», — поделилась ученица школы Надежда Соколова.

Обновление школ проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2024 году в регионе приступили к ремонтам 17 корпусов в 15 школах. В 2025 году в программу вошли еще 12 общеобразовательных учреждений. В 2026 году будут отремонтированы общеобразовательные организации в Костроме, Шарье, Нее, Волгореченске, Костромском и Парфеньевском районах.