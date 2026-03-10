В Новоузенском районе Саратовской области открыли новую поликлинику. Она рассчитана на 400 посещений в смену и расположена рядом со стационаром. Здесь объединили все амбулаторные службы, которые раньше были разбросаны по разным приспособленным зданиям. Медицинская помощь стала доступнее.

Поликлинику оснастили современным оборудованием, включая тяжелую технику. За год работы провели больше 110 тысяч исследований: флюорографии, рентгенографии, маммографии, компьютерные томографии, ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточный контроль давления, цитологию, ФГДС и другие, рассказали в Минздраве

Открытие прошло в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Изначально ее рассчитали до 2025 года, но по решению президента продлили до 2030-го — теперь в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».