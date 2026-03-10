Поликлиника в Голышманово получила новую жизнь после капитального ремонта
В поселке Голышманово Тюменской области после капитального ремонта открылась поликлиника. Она входит в структуру Областной больницы № 11 и обслуживает больше 16 тысяч человек.
В здании полностью заменили инженерные системы. Появилась электронная очередь — терминал для управления стоит в холле. А на дверях каждого кабинета теперь висят QR-коды: через них можно оставить отзыв о работе врача.
Закупили и новое оборудование. Среди новинок — электроэнцефалограф для функциональной диагностики, хирургические коагуляторы, современные стоматологические установки.
Ещё в поликлинике открыли кабинет для обучения пациентов с сахарным диабетом, отметили в Минздраве России. Занятия ведут эндокринолог и терапевт. Приходят и те, кому только поставили диагноз, и те, кто уже давно на учёте. Учат контролировать состояние в обычной жизни.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0