В поселке Голышманово Тюменской области после капитального ремонта открылась поликлиника. Она входит в структуру Областной больницы № 11 и обслуживает больше 16 тысяч человек.

В здании полностью заменили инженерные системы. Появилась электронная очередь — терминал для управления стоит в холле. А на дверях каждого кабинета теперь висят QR-коды: через них можно оставить отзыв о работе врача.

Закупили и новое оборудование. Среди новинок — электроэнцефалограф для функциональной диагностики, хирургические коагуляторы, современные стоматологические установки.

Ещё в поликлинике открыли кабинет для обучения пациентов с сахарным диабетом, отметили в Минздраве России. Занятия ведут эндокринолог и терапевт. Приходят и те, кому только поставили диагноз, и те, кто уже давно на учёте. Учат контролировать состояние в обычной жизни.