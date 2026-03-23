Детские сады и школы

В ЖК Юнтолово Санкт-Петербурга открылся детский сад на 200 детей

© www.gov.spb.ru

20 марта, для маленьких жителей «Юнтолово», где проживают более 19 тысяч человек, начал работу новый детский сад на 200 мест. Это уже четвёртое дошкольное учреждение на территории данного жилого комплекса в Приморском районе.

Двухэтажное здание возведено по индивидуальному проекту, его общая площадь превышает 5 тысяч кв. метров.

В детском саду предусмотрены помещения для десяти групп: игровые комнаты, спальни, раздевалки и санитарные блоки, кухня полного цикла. Для занятий физкультурой оборудованы спортивный зал и бассейн, для творческого развития — музыкальный зал и кабинеты кружковой работы. На прилегающей территории обустроены игровые площадки, включая зоны занятия гимнастикой и физкультурой на свежем воздухе.

В 2025 году в Приморском районе были введены в эксплуатацию 10 объектов образования — 4 школы и 6 детских садов. Ранее только в микрорайоне «Юнтолово» введены в эксплуатацию шесть образовательных объектов. Сейчас на разных стадиях строительства находятся многопрофильная поликлиника для взрослых и детей, школа и два детских сада.

В 2026 году в Приморском районе также планируется ввести 3 детских сада на 830 мест, еще 3 школы на почти 3 тысячи мест, а также поликлинику в ЖК «Юнтолово».

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.gov.spb.ru

