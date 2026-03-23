В ЖК Юнтолово Санкт-Петербурга открылся детский сад на 200 детей
20 марта, для маленьких жителей «Юнтолово», где проживают более 19 тысяч человек, начал работу новый детский сад на 200 мест. Это уже четвёртое дошкольное учреждение на территории данного жилого комплекса в Приморском районе.
Двухэтажное здание возведено по индивидуальному проекту, его общая площадь превышает 5 тысяч кв. метров.
В детском саду предусмотрены помещения для десяти групп: игровые комнаты, спальни, раздевалки и санитарные блоки, кухня полного цикла. Для занятий физкультурой оборудованы спортивный зал и бассейн, для творческого развития — музыкальный зал и кабинеты кружковой работы. На прилегающей территории обустроены игровые площадки, включая зоны занятия гимнастикой и физкультурой на свежем воздухе.
В 2025 году в Приморском районе были введены в эксплуатацию 10 объектов образования — 4 школы и 6 детских садов. Ранее только в микрорайоне «Юнтолово» введены в эксплуатацию шесть образовательных объектов. Сейчас на разных стадиях строительства находятся многопрофильная поликлиника для взрослых и детей, школа и два детских сада.
В 2026 году в Приморском районе также планируется ввести 3 детских сада на 830 мест, еще 3 школы на почти 3 тысячи мест, а также поликлинику в ЖК «Юнтолово».
