Началась проходка второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро — от действующей станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки».

После запуска всей Троицкой линии у двух миллионов жителей появятся новые, более удобные и быстрые варианты поездок по городу. К тому же улучшится транспортная доступность Красной Пахры, где строится крупнейший в России кластер по производству аккумуляторных батарей.

Тоннель диаметром шесть метров и длиной 1,6 километра проложит тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Татьяна». Проходка будет частично осуществляться под руслом реки Сосенки и крупной автомагистралью — Калужским шоссе. Максимальная глубина тоннеля составит 31 метр.

Ранее, в октябре 2025 года, ТПМК «Ольга» начал сооружение левого перегонного тоннеля на участке «Новомосковская» — «Сосенки» Троицкой линии метро. Уже пройдено более 50 процентов пути (0,84 километра). Завершить проходку обоих тоннелей между этими станциями планируется в 2026 году.

Наряду с Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиями южный участок Троицкой ветки является приоритетным объектом столичной программы метростроения до 2030 года. В общей сложности в ближайшие пять лет Правительство Москвы планирует ввести в эксплуатацию около 30 новых станций метро.

Южный участок Троицкой линии длиной 16,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. В его составе будет открыто шесть новых станций метро:

— «Сосенки» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032;

— «Ракитки» — в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка «Летова тропа» и школы «Летово»;

— «Десна» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки;

— «Кедровая» — рядом с жилым комплексом (ЖК) «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы;

— «Ватутинки» — вблизи одноименной деревни, рядом с ЖК «Ватутинки Парк», на пересечении Калужского шоссе и проспекта Славского;

— «Троицк» — на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.

Благодаря вводу в эксплуатацию этих станций более 300 тысяч жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и тех, кто трудоустроен на предприятиях ТиНАО, получат метро рядом с домом и местом работы. Поездки из Троицка в центр столицы станут примерно на 40 минут быстрее.

На новых станциях установят автоматы по продаже билетов и турникеты столичного производства с возможностью оплаты проезда всеми доступными способами, в том числе по биометрии.