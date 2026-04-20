Трёхэтажное каменное здание общей площадью 3700 квадратных метров построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый медицинский объект рассчитан на 50 коек. На первом этаже учреждения размещены диагностическая служба (рентген, УЗИ, эндоскопия), скорая помощь, акушерско-гинекологическое отделение. На втором этаже находятся отделение терапии и реанимация. На третьем этаже размещены операционный блок и хирургическое отделение.

Лечебный корпус оснащён самым современным медицинским оборудованием. Так, для учреждения приобретены рентген-комплекс на 3 рабочих места, УЗИ экспертного класса, рентген-хирургический аппарат С-дуга, реанимационное и анестезиологическое оборудование.

Главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев отметил, что до ввода в эксплуатацию нового объекта, стационарная медицинская помощь оказывалась в двух корпусах, один из которых признан аварийным, а второй — был приспособлен из типового общежития. Потому постоянно приходилось перевозить пациентов между стационарами.

«Ввод современного лечебного корпуса с необходимым диагностическим блоком обеспечит доступность, маршрутизацию и повышение качества медицинской помощи в районе. Благодаря оснащению внедряются новые виды исследований, таких как колоноскопия, бронхоскопия, ректороманоскопия, которые ранее проводились в Якутске», — сказал Ариан Сергеев.

Напомним, за последние 5 лет в республике введены 111 медицинских объектов. Такие результаты достигнуты благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», который продолжает новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

В ближайшие 5 лет в регионе запланировано строительство 57 новых объектов — от поликлиник до стационаров, возведение быстровозводимых модульных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики. Параллельно учреждения будут оснащены современным оборудованием.