Вьетнам в 2025 году впервые вошел в число покупателей сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2», а доля российского топлива в структуре импорта этой страны сразу достигла 12,4%. Такие данные содержатся в отчете об устойчивом развитии компании «Сахалинская энергия» — оператора проекта.

Выручка «Сахалинской энергии» по РСБУ в 2025 году сохранилась на уровне предыдущих лет, отмечается в документе. Производство сжиженного природного газа на проекте «Сахалин-2» в отчетный период составило 10,3 млн тонн против 10,2 млн тонн годом ранее.

География отгрузок сахалинского газа в 2025 году осталась сконцентрированной на традиционных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным покупателем выступила Япония, на которую пришлось 58% всех отгрузок. Второе место занял Китай с долей 23,9%, за ним следует Республика Корея с показателем 17,5%.

При этом впервые в истории проекта партия СПГ была поставлена на новый терминал во Вьетнаме, доля которого в общем объеме отгрузок завода составила 0,6%. Несмотря на скромный физический объем тестовой партии, она позволила сахалинскому газу занять 12,4% вьетнамского рынка СПГ по итогам года.

«Объемы производства общества превышают законтрактованные объемы поставок, что дает возможность производить дополнительные партии продукции. Они реализуются на краткосрочной основе существующим и новым покупателям по рамочным договорам купли-продажи СПГ», — поясняется в отчете.

Транспортировку грузов «Сахалинская энергия» осуществляла тремя зафрахтованными на долгосрочной основе СПГ-газовозами ледового класса, тремя судами на среднесрочной основе, а также танкерами, зафрахтованными непосредственно покупателями.