В Орске открылась новая модульная поликлиника
В Орске на улице Новосибирской открылась новая модульная поликлиника. Объект возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в национальный проект, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи.
При возведении здесь было полностью подготовлено свайное поле, проведены инженерные коммуникации, после чего специалисты приступили к монтажу модульной конструкции. В результате появилось современное здание площадью более 800 квадратных метров, рассчитанное на обслуживание до 20 000 жителей.
Поликлиника оснащена всем необходимым для комфортного приема пациентов: здесь есть просторная входная группа с пандусом для маломобильных граждан, регистратура, кабинеты узких специалистов, УЗИ, процедурные, прививочные и перевязочные кабинеты, а также отделение неотложной помощи. Здесь оборудован эндоскопический кабинет с гастроскопом и колоноскопом, будет работать кабинет узи.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0