В Орске на улице Новосибирской открылась новая модульная поликлиника. Объект возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в национальный проект, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи.

При возведении здесь было полностью подготовлено свайное поле, проведены инженерные коммуникации, после чего специалисты приступили к монтажу модульной конструкции. В результате появилось современное здание площадью более 800 квадратных метров, рассчитанное на обслуживание до 20 000 жителей.

Поликлиника оснащена всем необходимым для комфортного приема пациентов: здесь есть просторная входная группа с пандусом для маломобильных граждан, регистратура, кабинеты узких специалистов, УЗИ, процедурные, прививочные и перевязочные кабинеты, а также отделение неотложной помощи. Здесь оборудован эндоскопический кабинет с гастроскопом и колоноскопом, будет работать кабинет узи.