Торжественная церемония спуска на воду электросудна «Ломоносов» состоялась сегодня, 29 апреля, на заводе «Эмпериум» в Ленинградской области.

Суда этого проекта строятся в рамках реализации государственной программы обновления гражданского флота в России.

«Ломоносов» — современное двухпалубное пассажирское судно проекта «Москва 2.0», разработанного как глубокая модернизация легендарных теплоходов типа «Москва» (проект Р-51).

В новом судне сохранены привычная для пассажиров архитектура и компоновка, однако применены принципиально иные технические и дизайнерские решения — это электрическая силовая установка с нулевыми выбросами в окружающую среду, три салона различного класса комфорта, открытые прогулочные палубы в носу и на корме.

«Спуск „Ломоносова“ — это подтверждение того, что мы взяли правильный курс. Серийное производство электросудов — не эксперимент, а наша основная производственная программа. Каждое новое судно становится лучше: мы накапливаем опыт, оптимизируем процессы, совершенствуем конструкцию и технологии», — отметил генеральный директор Группы «Эмпериум» Андрей Бубнов.

Напомним, в Ленинградской области на верфи «Эмпериум» 21 мая 2025 года состоялся спуск на воду первого электросудна проекта «Москва 2.0». Строительство этих судов ведется для компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» в рамках реализации государственной программы обновления гражданского флота в РФ при участии компании АО «Машпромлизинг».

Головное судно проекта носит название «Стрельна» — в честь территории на южном берегу Финского залива, места расположения знаменитого Константиновского дворца.

Закладка первого судна серии состоялась 27 апреля 2024 года. К 2030 году планируется построить 25 судов данной модели.