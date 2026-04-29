На верфи «Интро-Пелла» заложили буксир проекта 16609
На производственной площадке судостроительного предприятия «Интро-Пелла» началось строительство буксирного судна проекта 16609. Техническое наблюдение за строительством осуществляют специалисты Балтийского филиала РС, сообщает Телеграм-канал РС.
Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением от места убежища не более 100 миль), проведения эскортных операций на скорости до 10 узлов, снятия с мели судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в операциях ЛАРН, а также перевозка грузов, ломка льда и спасательные и специальные операции.
Особенности буксира:
— Высокая маневренность.
— Высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт пилотирования.
— Надежность работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях.
— Свободная кормовая палуба.
— Комфортабельные помещения для работы и отдыха, удобство эксплуатации;
— Высокая экономическая эффективность
Отметим, в 2025 году завод «Пелла» представил новую линейку буксиров серии ПЕ для решения различных задач.
Новый проект, созданный на основе проекта 16609, обеспечивает высокую маневренность и комфорт эксплуатации. Проект также предусматривает ледовый класс Arc4 и круглогодично применим в акваториях с частичным ледовым покровом.
