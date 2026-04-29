d-tatarinov Судостроение и судоходство

На верфи «Интро-Пелла» заложили буксир проекта 16609

На производственной площадке судостроительного предприятия «Интро-Пелла» началось строительство буксирного судна проекта 16609. Техническое наблюдение за строительством осуществляют специалисты Балтийского филиала РС, сообщает Телеграм-канал РС.

Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и прибрежных районах, соответствующих району плавания R2 (плавание в морских районах с удалением от места убежища не более 100 миль), проведения эскортных операций на скорости до 10 узлов, снятия с мели судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях, участия в операциях ЛАРН, а также перевозка грузов, ломка льда и спасательные и специальные операции.

Особенности буксира:

— Высокая маневренность.

— Высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт пилотирования.

— Надежность работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях.

— Свободная кормовая палуба.

— Комфортабельные помещения для работы и отдыха, удобство эксплуатации;

— Высокая экономическая эффективность

Отметим, в 2025 году завод «Пелла» представил новую линейку буксиров серии ПЕ для решения различных задач.

Новый проект, созданный на основе проекта 16609, обеспечивает высокую маневренность и комфорт эксплуатации. Проект также предусматривает ледовый класс Arc4 и круглогодично применим в акваториях с частичным ледовым покровом.

Источник: paluba.media

