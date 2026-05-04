Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , завод «Манак-Авто» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил для заказчика из Пермского края полуприцеп MANAC 4S0U2N в комплектации ULTRA, который предназначен для транспортировки строительной техники и оборудования.

Полуприцеп оснащён гидравлическими аппарелями двойного сложения для минимального угла заезда — 8°. Управление ими возможно как с ящика управления, так и с пульта.

Также дистанционно можно включить/выключить стробоскопы, поднимать и опускать оси полуприцепа (в данной комплектации три подъёмных оси — первая, вторая и четвёртая), увеличить нагрузку на первую (вынесенную) ось полуприцепа для разгрузки ведущей оси тягача.