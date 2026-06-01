В Вязьме Смоленской области открыли первый в России модульный бассейн
В День города воинской славы Вязьмы состоялось открытие нового плавательного бассейна, построенного в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Бизнес-спринт».
Современный спортивный объект расположен на улице 25 Октября и включает шесть плавательных дорожек. Бассейн приспособлен в том числе для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первыми соревнованиями на новой площадке стал турнир по плаванию «Кубок Города воинской славы Вязьмы», объединивший спортсменов из Вязьмы, Волоколамска, Можайска, Наро-Фоминска, Ржева, Ярцева и Гагарина.Новый бассейн станет частью спортивного кластера Вяземского округа, который формируется рядом со стадионом «Салют». В будущем здесь планируется создание и других спортивных объектов.
