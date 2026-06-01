В Барнауле в День защиты детей открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Вызов»
Сегодня, 1 июня, в Барнауле состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который стал домом для муниципальной спортивной школы № 16. Праздничное мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.
Стоит отметить, что новый ФОК площадью 1500 кв. м был построен в 2025 году за счет внебюджетных средств и передан школе по договору аренды. На возведение было направлено около 170 млн рублей. На оснащение и содержание ФОК из средств городского бюджета в 2026 году выделено 48 млн рублей. Инфраструктура включает универсальный игровой зал, зал для единоборств, тренажёрный зал, медицинский кабинет и современные раздевалки. В спортивной школе № 16, созданной в декабре 2025 года, на базе нового комплекса занимаются 255 спортсменов по трём направлениям: кикбоксинг (123 человека), бадминтон (66) и компьютерный спорт (66). Всего в учреждении работает 26 сотрудников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0