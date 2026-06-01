В Сахалинской области открылась новая детская поликлиника

В День защиты детей, 1 июня, в Южно-Сахалинске торжественно открылась детская поликлиника в микрорайоне Дальний.

Учреждение будет обслуживать 4 тысячи юных жителей города. Его возвели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новое здание площадью свыше 3 тысяч квадратных метров рассчитано на 120 посещений в смену. На трех этажах разместили кабинеты педиатров и узких специалистов, кабинет неотложной и доврачебной помощи, диагностическую службу с передовым оборудованием. В штате поликлиники есть невролог, оториноларинголог, гинеколог, хирург, эндокринолог, аллерголог, травматолог-ортопед.

Источник: sakh.online

