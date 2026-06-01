«Калашников» выпустил облегчённую версию дрона СКАТ 220
Концерн выпустил очередную модификацию в линейке СКАТ. Новая версия, названная 220, унаследовала конструкцию от хорошо зарекомендовавшей себя модели 350 М, но стала заметно меньше и легче. Размах крыла уменьшился до 2,2 метров, снаряжённая масса — 12 килограммов. Благодаря этому инженерам удалось серьёзно выиграть в скорости: аппарат разгоняется до 160 км/ч, что для такого класса техники считается рекордным показателем.
Дрон оснащён электрическим двигателем, способен проводить в воздухе больше двух с половиной часов. Для запуска используется катапульта, для приземления — парашют. При этом надёжность и устойчивость к износу остались на уровне старшей модели.
По словам разработчиков, СКАТ 220 подходит для охраны объектов, экологического мониторинга, сельского хозяйства, а также для наблюдения за протяжёнными коммуникациями: трубопроводами, линиями электропередачи, транспортными магистралями. Поставки заказчику уже начались.
