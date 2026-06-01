Детскую поликлинику на 500 посещений в смену открыли в Чехове Московской области
В поликлинике работают отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, ЭКГ и рентгенодиагностики. Прием ведут педиатры, а также узкопрофильные специалисты, включая эндокринолога, дерматолога, аллерголога и других врачей. Поликлиника оснащена медицинским оборудованием, в том числе рентген-аппаратом, УЗИ-аппаратами экспертного класса и ЛОР-комбайном.
В дальнейшем на базе медучреждения планируется открыть дневной стационар и отделение реабилитации.
Для пациентов оборудованы зоны ожидания, детские игровые уголки и комната здорового ребенка, а на прилегающей территории обустроены детская площадка и велопарковка.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0