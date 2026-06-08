ГП-34 калибра 40 мм бьёт на 400 метров. Поражает живую силу и небронированную технику осколочно-фугасными и термобарическими гранатами. Для полиции есть выстрелы нелетального действия, осветительные и сигнальные гранаты ВОГ-25.

Как уточнили в Калашникове, конструкция дульнозарядная, что обеспечивает скорострельность 5-6 выстрелов в минуту. Гранатомёт крепится на автоматы Калашникова с длиной ствола 415 мм и на АН-94. На вооружении армии и МВД — более 20 лет.

Концерн выполнил поставку в срок. В 2026 году объёмы выпуска по контракту остаются высокими. Оружие используется в зоне СВО.