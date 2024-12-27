«Калашников»: первый полет новейшего ударного беспилотника «КУБ-10Э»

Концерн «Калашников» представляет эксклюзивное видео первого полета управляемого боеприпаса (УБ) «КУБ-10Э» — нового изделия в линейке «КУБов».

Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения, частей и подразделений боевого и тылового обеспечений, полевых складов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стартовых позиций комплексов с беспилотными летательными аппаратами, самолетов (вертолетов) вне укрытий на аэродромах (площадках) базирования.

Комплекс можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 м/с, в диапазоне температур окружающей среды (у поверхности земли) от -30°С до +40°С.

Дальность полета и боевое могущество нового управляемого боеприпаса существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. Способ наведения УБ — по заданным координатам, данным глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Запускается с катапульты. Крейсерская скорость его полета — 100 км/ч. Диапазон высот полета — 100-2500 м.

Добавим, что УБ «КУБ» демонстрирует себя исключительно эффективно в зоне СВО, отзывы военнослужащих о нем положительные. Концерн «Калашников» нарастил его производство почти в 10 раз за текущий год. В целом линейка «КУБов» представлена рядом модификаций управляемого боеприпаса.

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