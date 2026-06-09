В Барнауле открыли жилой корпус «нового типа» для престарелых и инвалидов
8 июня состоялось открытие жилого корпуса нового типа Центрального дома социального обслуживания. Корпус возводился подрядной организацией «АлтайСтройФасад» в рамках национального проекта «Демография». Заказчиком работ выступил Единый стройзаказчик Алтайского края. Общая сумма затрат составила 666 миллионов рублей, из которых 529 миллионов были выделены из федерального бюджета. Новый корпус рассчитан на 80 мест, включая 20 для инвалидов-колясочников. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров. Здание оборудовано двухместными комнатами с собственной прихожей и санузлом, лифтами, комнатами отдыха, залом для адаптивной физкультуры, сенсорной комнатой и комнатой для встреч с родными.
В Центральном доме социального обслуживания проживает 15 человек старше 95 лет, самому старейшему из них — участнику Великой Отечественной войны Ивану Александровичу Жданову исполнился 101 год.
https://www.aks...ews/news/65547/
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