На одном из крупнейших судостроительных заводов нашей страны — Севмаше — в начале июня 2026 года состоялось долгожданное событие: на заводские ходовые испытания после глубокой модернизации вывели атомную многоцелевую подводную лодку К-328 «Леопард». Это АПЛ проекта 971 «Щука-Б», которую перевооружили новыми российскими ракетами и заменили основное бортовое оборудование.

Начать следует с того, почему глубокая модернизация АПЛ это сложный процесс. Во-первых, сам по себе этот процесс происходит на базе уже ранее построенного корабля, в котором нужно почти всё поменять — комплексы связи, управления, навигации, гидроакустики и боевую информационно-управляющую систему. И не только это, еще есть новое вооружение и доработки по снижению акустической заметности. В итоге получаем процесс, близкий к постройке новой лодки. Собственно в этом и состоит причина постоянной смены поколений субмарин на флоте: новые атомные корабли проектируют с уже новыми системами. И в связи со всем вышеописанным возникает вопрос о необходимости подобных модернизаций в целом. Стоит заметить, что боеспособных многоцелевых атомных подводных лодок в ВМФ России не так уж и много, а строительство АПЛ нового поколения (885М) хоть и движется, но не такими быстрыми темпами как всем хотелось бы. Поэтому и возникает логичное желание получить что-то близкое по характеристикам на базе имеющегося. Таким вот компромиссным продуктом и является проект превращения позднесоветской «Щуки-Б», которую флот принял в состав в 1992 году, в новую многоцелевую лодку с современными системами вооружения. По срокам реализации этого проекта получился явный перебор: К-328 «Леопард» завели на ремонт в 2011 году, вывели на испытания в 2026 году. Итого 15 лет, плюс еще один год на все доводки и сдачу флоту. Но что вы хотели, если решили почти всё поменять, да еще и в первый раз? Поэтому просим критиков успокоиться или, в крайнем случае, пойти работать на завод, чтобы делать всё лучше и быстрее.

Теперь про К-328 «Леопард» и его историю. Субмарина изначально построена по проекту 971 («Щука-Б» или 2-я серия проекта), в терминологии врага носит обозначение «Improved Akula» («Улучшенная Акула»). Ее заложили на Севмаше в далеком 1988 году, когда режим Горбачева добивал СССР, а сдали уже ВМФ России в 1992 году, когда у власти оказался другой враг нашей армии и флота — Ельцин, и военных практически перестали финансировать. Однако, «Леопарду» повезло — в 1994 году состоялся первый боевой выход в Атлантический океан. В те годы это было очень большой редкостью. В 2006-2007 годах К-328 прошла первый ремонт на Севмаше. В июне 2011 года субмарина встала на глубокую модернизацию на заводе, предполагалась ее сдача флоту в 2015 году. Но только в самом конце 2020 года «Леопард» спустили на воду для достройки и испытаний. Затем были несколько корректировок по срокам, и вот в июне 2026 года, стартовали заводские ходовые испытания:

Немного о технических характеристиках. При длине около 110 метров изначально лодка имела подводное водоизмещение около 10500 тонн (данные для 1-й и 2-й серии проекта 971). Первоначально экипаж состоял из 73 человек. Автономность корабля по запасам составляла 100 суток. В подводном положении атомная подводная лодка развивала максимальную скорость до 34,4 узлов (почти 64 км/ч). Рабочая глубина погружения составляет 480 метров, максимальная — 600 метров. Вооружение до модернизации состояло из 4×533-мм и 4×650-мм торпедных аппаратов, через которые обеспечивался старт разнообразных боеприпасов (от торпед до ракет комплекса 3М-10 «Гранат», считавшегося «главным калибром» лодки) — всего до 40 единиц. В новом варианте сообщается, что основным ракетным вооружением станет комплекс «Калибр-ПЛ».Такие ракеты запускаются через 533-мм торпедные аппараты. Типы ракет в составе комплекса разные: противокорабельная, противолодочная («Ответ») и против береговых целей.

На фото: выход на заводские испытания глубоко модернизированной многоцелевой АПЛ проекта «Щука-Б» К-328 «Леопард», июнь 2026 года. Источник: «Фото флота Олега Кулешова».

Евгений Белкин