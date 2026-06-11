Для Ульяновска приобретают полунизкопольные автобусы большого класса СИМАЗ 4282, где в качестве топлива используется компримированный природный газ. Общая пассажировместимость — 72 человека. Новый транспорт направят на маршрут № 28, связывающий «Авиастар» и Засвияжский район. Плановая дата выхода на маршрут — сентябрь.

Как рассказал представитель «Симбирского автобусного завода» Максим Забродин, несмотря на относительно недавний старт производства данной модели, она уже достойно зарекомендовала себя в разных регионах. Первыми покупателями стали Тюмень и Карелия, аналогичные автобусы приобретены перевозчиками Новосибирска и Свердловской области.

Инвестиции в модернизацию производства на заводе «СИМАЗ» за последние несколько лет превысили 750 млн рублей. В конце 2025 года здесь запустили новую производственную линию сборки, новый цех сварки и окрасочный комплекс. Для локализации производства кузовов автобусов компания с привлечением займа ФРП приобрела более 30 единиц технологического оборудования.

В настоящее время готовится к запуску новый роботизированный сварочный комплекс элементов автобуса и комплекс порошковой окраски с фосфатированием поверхностей. Это позволит минимизировать человеческий фактор, оптимизировать временные и финансовые ресурсы, кратно снизить логистические издержки.

Кроме того, в этом году планируется выпустить новую модель междугороднего и пригородного автобуса на 30 пассажирских мест. Машина будет работать на компримированном природном газе с запасом хода до 800 км на одной заправке. В 2027 году завод планирует выпустить туристический автобус, в 2028 году — электробус малого класса.

После выхода на максимальную проектную мощность завод сможет ежегодно выпускать до 1,5 тысячи автобусов среднего и большого класса.

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