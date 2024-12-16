Представлен российский городской автобус СИМАЗ с импортной техникой

© fotobus.msk.ru

На выставке «Комтранс-24» на стенде ульяновского предприятия засветился перспективный однообъёмник. Стенда с характеристиками не было, но на профильном сайте fotobus удалось запечатлеть табличку, которая указывает на снаряженную массу 8,9 тонны. Изначально СИМАЗ планировал оснащать автобус американской трансмиссией Allison и китайским двигателем Weichai.

Демонстрационный автобус СИМАЗ рассчитан на 27 сидячих пассажиров, но у варианта на сжиженном природном газе (пропане) будет менее вместительный салон с 23 креслами. В любом случае речь идёт о низкопольной модификации с двумя дверями и 5,0-литровым агрегатом Weichai (200 лошадиных сил, 670 Нм).

После введения санкций СИМАЗ выпускал автобусы с начинкой Isuzu, ввезённой по параллельному импорту: вероятно, таким же образом будут импортировать американские автоматы Allison. Впрочем, использование зарубежных деталей влияет на себестоимость: популярность нового городского низкопольника будет зависеть от отпуской цены. Вероятно, в серию модель пойдёт в 2025 году.

Самым продаваемым автобусом производства СИМАЗ может быть КамАЗ Vega. На рынке такие машины появились осенью , причём по привлекательной цене около восьми миллионов рублей. В некоторых регионах Vega уже можно встретить на маршрутах: к примеру, один такой автобус эксплуатируется в Иванове.

© fotobus.msk.ru

https://fotobus.../photo/3459316/

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