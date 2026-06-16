АК-12 образца 2023 года остаётся самым востребованным автоматом в зоне специальной военной операции. Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию этих усовершенствованных 5,45-миллиметровых автоматов в рамках текущего госзаказа.

С момента принятия на вооружение шесть лет назад АК-12 пришёл на смену легендарному АК-74 и стал основным индивидуальным оружием российских военнослужащих. С началом СВО объёмы поставок значительно выросли и остаются на высоком уровне.

Интерес к автомату проявляют и иностранные партнёры. Этому способствуют эффективное применение в боевых условиях и положительные отзывы военных. По сравнению с предыдущими поколениями АК-12 образца 2023 года отличается улучшенной эргономикой, адаптацией к круглосуточному применению, а также возросшей точностью и кучностью стрельбы.

Как рассказали в Концерне, в производстве автомата активно применяется метод порошковой металлургии. Всё больше деталей и узлов изготавливаются методом литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками (МИМ-технология).