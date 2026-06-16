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3 дня назад 1013
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Bionysheva_Elena Армия и Флот

АК-12 получил доработки на основе опыта СВО и пошёл в войска

АК-12 образца 2023 года остаётся самым востребованным автоматом в зоне специальной военной операции. Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию этих усовершенствованных 5,45-миллиметровых автоматов в рамках текущего госзаказа.

С момента принятия на вооружение шесть лет назад АК-12 пришёл на смену легендарному АК-74 и стал основным индивидуальным оружием российских военнослужащих. С началом СВО объёмы поставок значительно выросли и остаются на высоком уровне.

Интерес к автомату проявляют и иностранные партнёры. Этому способствуют эффективное применение в боевых условиях и положительные отзывы военных. По сравнению с предыдущими поколениями АК-12 образца 2023 года отличается улучшенной эргономикой, адаптацией к круглосуточному применению, а также возросшей точностью и кучностью стрельбы.

Как рассказали в Концерне, в производстве автомата активно применяется метод порошковой металлургии. Всё больше деталей и узлов изготавливаются методом литья под давлением полимерных материалов, высоконаполненных металлическими порошками (МИМ-технология).

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Источник: max.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm19.06.26 11:40:24

    Да проблемный ствол. Безусловно, внешний тюнинг очень сильно влияет на эргономику, а вывешенный ствол на кучность. Отчего же тогда «практикующие эксперты», имеющие возможность выбирать инструмент, для работы предпочитают за свои кровные тюнить АК-74М, а не брать готовый продвинутый АК-12?
    Будем надеяться, что в АК-12М1 учли прежние болячки автомата.
    Кстати, два интересных обзора можно почитать:
    https://topwar....yj-ak-12m1.html
    https://dzen.ru...ut751t173557025

    #1317979