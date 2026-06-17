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2 дня назад 5665
Bionysheva_Elena Инновации

На уранодобывающем предприятии «Росатома» начали использовать экзоскелеты

Фото atommedia

Сотрудники АО «Хиагда» (Горнорудный дивизион «Росатома») начинают использовать экзоскелеты. Их внедряют на участке переработки продуктивных растворов при приготовлении нитрита натрия.

Новое оборудование принимает на себя до 70 процентов статической и динамической нагрузки, защищая позвоночник и суставы. Экзоскелеты активно поддерживают мышцы спины и рук, позволяя сотрудникам сохранять высокую работоспособность в течение всей смены.

Внедрение экзоскелетов — часть комплексной программы АО «Хиагда» по роботизации, улучшению условий труда и сохранению здоровья работников. Генеральный директор предприятия Анатолий Михайлов отметил:

«Мы видим, что даже малая механизация с использованием пассивных экзоскелетов дает ощутимый эффект: снижается утомляемость, повышается внимание и качество выполняемых операций. Для нас важно, чтобы каждый работник чувствовал заботу предприятия и мог сосредоточиться на главном — эффективной и надежной работе, не опасаясь за свое физическое состояние. Это инвестиция в наш коллектив и в стабильность производства в целом».

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Источник: atommedia.online

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm18.06.26 14:06:03

    Очень круто. Фантастика!!!
    Внедрение экзоскелетов — это не просто покупка «костюмов силы», а целый комплексный процесс.
    Зачем внедряют?
    Цель зависит от сферы:
    В медицине — помочь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата (после травм, инсульта) восстановить способность ходить, тренировать походку.
    В промышленности — снизить физическую нагрузку на работников при подъёме тяжестей, работе в наклоне или в неудобной позе (на складах, в логистике, строительстве, металлургии, нефтегазе). Это помогает предотвратить профессиональные заболевания и повысить производительность.
    В военной и спасательной сферах — увеличить выносливость, помочь переносить снаряжение, стабилизировать корпус.
    В быту — поддержать пожилых людей или людей с ограниченной подвижностью в повседневной жизни.
    Примеры из практики
    В АО «Хиагда» (Горнорудный дивизион «Росатома») экзоскелеты внедрили на участке переработки продуктивных растворов урана: они поддерживают мышцы спины и рук, принимая до 70% статической и динамической нагрузки.
    «КамАЗ» после успешного тестирования поясничных экзоскелетов принял решение о масштабном внедрении.
    В «Норникеле» тестируют пассивный экзоскелет Exo Heaver: он может поднимать до 60 кг, принимая на себя до 90% нагрузки, и особенно полезен в шахтах и бункерах.

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