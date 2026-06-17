На уранодобывающем предприятии «Росатома» начали использовать экзоскелеты
Сотрудники АО «Хиагда» (Горнорудный дивизион «Росатома») начинают использовать экзоскелеты. Их внедряют на участке переработки продуктивных растворов при приготовлении нитрита натрия.
Новое оборудование принимает на себя до 70 процентов статической и динамической нагрузки, защищая позвоночник и суставы. Экзоскелеты активно поддерживают мышцы спины и рук, позволяя сотрудникам сохранять высокую работоспособность в течение всей смены.
Внедрение экзоскелетов — часть комплексной программы АО «Хиагда» по роботизации, улучшению условий труда и сохранению здоровья работников. Генеральный директор предприятия Анатолий Михайлов отметил:
«Мы видим, что даже малая механизация с использованием пассивных экзоскелетов дает ощутимый эффект: снижается утомляемость, повышается внимание и качество выполняемых операций. Для нас важно, чтобы каждый работник чувствовал заботу предприятия и мог сосредоточиться на главном — эффективной и надежной работе, не опасаясь за свое физическое состояние. Это инвестиция в наш коллектив и в стабильность производства в целом».
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