Готовность подмосковного участка М-1 «Беларусь» достигла 95%
Команда «Трансстроймеханизации» (входит в Нацпроектстрой) вышла на финишную прямую реконструкции участка трассы М-1 «Беларусь» с 66 по 84 км в Одинцовском городском округе. Строительно-монтажные работы выполнены на 95%.
Специалисты «ТСМ» устанавливают барьерное и сетчатое ограждение, рекультивируют полосу отвода, наносят горизонтальную разметку и монтируют дорожные знаки. Параллельно ведут работы по озеленению территории.
С начала работ уложено почти 500 тысяч тонн асфальтобетона, смонтировано более 47 км барьерного ограждения и свыше 34 км монолитного парапетного ограждения в разделительной полосе. Также устроена кабельная канализация АСУДД и установлены рамные опоры для организации дорожного движения.
На участке расположено 12 искусственных сооружений: уже возведены два моста через реки Нару и Капанку и три путепровода. В работе остается один путепровод и шесть надземных пешеходных переходов. На 74 км трассы обустраивается площадка отдыха — территорию благоустроили, высадили деревья, сейчас монтируют санитарный модуль. Памятник танку «Т-34» готовят к реставрации.
На объекте ежедневно задействовано 600 человек и 200 единиц техники. Работы идут по графику.
*Фото предоставлены пресс-службой ГК «Автодор»
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