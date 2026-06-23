Команда «Трансстроймеханизации» (входит в Нацпроектстрой) вышла на финишную прямую реконструкции участка трассы М-1 «Беларусь» с 66 по 84 км в Одинцовском городском округе. Строительно-монтажные работы выполнены на 95%.

Специалисты «ТСМ» устанавливают барьерное и сетчатое ограждение, рекультивируют полосу отвода, наносят горизонтальную разметку и монтируют дорожные знаки. Параллельно ведут работы по озеленению территории.

С начала работ уложено почти 500 тысяч тонн асфальтобетона, смонтировано более 47 км барьерного ограждения и свыше 34 км монолитного парапетного ограждения в разделительной полосе. Также устроена кабельная канализация АСУДД и установлены рамные опоры для организации дорожного движения.

На участке расположено 12 искусственных сооружений: уже возведены два моста через реки Нару и Капанку и три путепровода. В работе остается один путепровод и шесть надземных пешеходных переходов. На 74 км трассы обустраивается площадка отдыха — территорию благоустроили, высадили деревья, сейчас монтируют санитарный модуль. Памятник танку «Т-34» готовят к реставрации.

На объекте ежедневно задействовано 600 человек и 200 единиц техники. Работы идут по графику.

*Фото предоставлены пресс-службой ГК «Автодор»