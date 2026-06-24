В российскую армию поступил комплекс «Диспетчер» для обнаружения и перехвата FPV-дронов
Система автоматически выбирает наиболее мощный источник и работает на расстоянии до 1 км
Новый комплекс «Диспетчер», предназначенный для перехвата аналогового видеосигнала FPV-дронов, начал поступать российским военным. Разработчиком системы стала российская компания «Аналогов Нет», создавшая решение для обнаружения источников передачи видео и получения изображения в режиме реального времени.
Комплекс принимает аналоговые видеосигналы, передаваемые FPV-дронами, что позволяет определить район работы источника и вывести изображение на экран оператора. Помимо беспилотников, система способна принимать сигнал и от стационарных аналоговых камер наблюдения.
В состав системы входят пульт управления, набор антенн и станция с двумя дисплеями. Первый экран отображает все обнаруженные видеосигналы в зоне действия устройства, после чего оператор выбирает нужный канал. Изображение с выбранного источника выводится на второй дисплей.
Разработчики отмечают, что устройство не требует специальной подготовки в области радиоэлектроники. Комплекс поддерживает ручной и автоматический режимы работы. В автоматическом режиме он самостоятельно подбирает рабочий диапазон частот и подключается к наиболее мощному источнику сигнала.
По данным компании, в стандартных условиях дальность обнаружения аналогового видеосигнала достигает одного километра.
«Диспетчер» выпускается в двух модификациях. Одна версия рассчитана на ношение на руке, вторая предназначена для стационарной установки или размещения на транспортных средствах.
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