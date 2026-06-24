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1 день назад 1676
borey Электроника, электротехника и приборы

В российскую армию поступил комплекс «Диспетчер» для обнаружения и перехвата FPV-дронов

Система автоматически выбирает наиболее мощный источник и работает на расстоянии до 1 км

Новый комплекс «Диспетчер», предназначенный для перехвата аналогового видеосигнала FPV-дронов, начал поступать российским военным. Разработчиком системы стала российская компания «Аналогов Нет», создавшая решение для обнаружения источников передачи видео и получения изображения в режиме реального времени.

© www1.ru

Источник изображения: chatgpt

Комплекс принимает аналоговые видеосигналы, передаваемые FPV-дронами, что позволяет определить район работы источника и вывести изображение на экран оператора. Помимо беспилотников, система способна принимать сигнал и от стационарных аналоговых камер наблюдения.

В состав системы входят пульт управления, набор антенн и станция с двумя дисплеями. Первый экран отображает все обнаруженные видеосигналы в зоне действия устройства, после чего оператор выбирает нужный канал. Изображение с выбранного источника выводится на второй дисплей.

Разработчики отмечают, что устройство не требует специальной подготовки в области радиоэлектроники. Комплекс поддерживает ручной и автоматический режимы работы. В автоматическом режиме он самостоятельно подбирает рабочий диапазон частот и подключается к наиболее мощному источнику сигнала.

По данным компании, в стандартных условиях дальность обнаружения аналогового видеосигнала достигает одного километра.

«Диспетчер» выпускается в двух модификациях. Одна версия рассчитана на ношение на руке, вторая предназначена для стационарной установки или размещения на транспортных средствах.

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Источник: www1.ru

Комментарии 10

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  • Badassgoliath Badassgoliath24.06.26 11:18:22

    Насколько это актуально? Я имею ввиду аналоговый сигнал? Такая передача широко применяется?

    #1318272
    • Нет аватара alperez24.06.26 20:00:36

      Именно аналог и применяется. Ставить цифру — слишком жирно для одноразовых ФПВ. А кроме того, аналоговое изображение ухудшается постепенно при ослаблении сигнала. Это позволяет дотянуть дрон до конца. А на цифре изображение просто пропадает при ослаблении сигнала ниже некоторого порога

      #1318310
  • Нет аватара mikr24.06.26 15:58:50

    Допустим, перехватила эта штуковина сигнал от вражеского дрона.
    Допустим, мы у себя на экране увидели то, что видит вражеский оператор.
    А дальше-то что с этим делать?

    Отредактировано: mikr~16:00 24.06.26
    #1318289
    • Нет аватара Ниэр Тлингив25.06.26 01:18:44

      Видимо позволяет вовремя демаскировать дрон и принять меры по его уничтожению или перехвату.

      #1318323
    • Нет аватара dimaxa25.06.26 06:44:51
      А дальше-то что с этим делать?


      То же что и «русские со знаком качества»: просто наблюдать".

      #1318328
    • Нет аватара alexm25.06.26 13:40:06
      комплекс «Диспетчер»,


      А допустим, что это только часть системы подавления и уничтожения. Тогда как?
      Уничтожение- это другая часть. Не надо путать эти два понятия. Кстати у систем класса ДИСПЕТЧЕР появились и гражданское направление.
      1)В системе гражданской авиации Китая появилась принципиальная новинка, которая стала первой в мире: в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун в пилотном режиме запустили автоматизированную диспетчерскую систему для управления беспилотными летательными аппаратами.По словам Гэ Сяомина, директора проекта этой диспетчерской системы, она способна обмениваться информацией с системами управления полетами военной и гражданской авиации, а также обеспечивает быстрое одобрение полетного плана дрона, его быструю идентификацию и корректировку маршрута полета в режиме реального времени. С учетом того, что снижение стоимости легких гражданских беспилотников ведет к быстрому увеличению их численности, власти Китая считают появление диспетчерских для дронов мерой вполне оправданной.
      2)Это подтверждает и тот факт, что в ближайшее время над Финским заливом, а также в городах Финляндии и Эстонии планируется провести испытания европейской диспетчерской системы для дронов. Их организует европейский консорциум, который намерен испытать, как под управлением автоматической диспетчерской системы дроны будут выполнять несколько заданий, включая доставку посылки на дальнее расстояние.
      3)демонстрационные испытания собственной диспетчерской системы намерены провести и российские разработчики из концерна «Международные аэронавигационные системы» и научного предприятия «Цифровые радиотехнические системы». Они пройдут на экспериментальном аэродроме в Орловке Тверской области

      #1318362
  • Нет аватара garpini25.06.26 10:43:38

    «система способна принимать сигнал и от стационарных аналоговых камер наблюдения» — Вот это точно полезно, определить и уничтожить, глаза противника на передке

    #1318342
  • Нет аватара termometrix26.06.26 10:00:52

    Хочу добавить лишь одну вещь. Потому что постоянно звучит критика, и, на мой взгляд, справедливая, что Россия не может в полной мере на 100% защитить часть своей территории от вражеских беспилотников. Однако не следует забывать, что до сих пор никто в мире не защищал такую ​​огромную территорию, как европейская часть России, площадью более 4 миллионов квадратных километров от массовых перелетов дронов и ракет. Одно дело, когда Израиль, с его площадью в 40 тысяч квадратных километров, защищает свою территорию, которая более чем в 100 раз меньше европейской территории России, соответственно, плотность израильской ПВО в десятки раз выше, и совсем другое — защищать каждый уголок гигантской территории России. Не говоря уже о водной акватории и морских границах России, нейтральных водах, которые также находятся в зоне ответственности российских сил ПВО и ВС России. Роман Ковригин в одном из своих постов в социальных сетях предложил очень оригинальный проект комплексной системы защиты российской территории, вероятно, существуют и другие проекты и методы, но защита такой гигантской территории без тотальной автоматизации — чрезвычайно сложная и трудная задача.

    Отредактировано: termometrix~10:02 26.06.26
    #1318400
    • Нет аватара mikr26.06.26 11:05:25
      до сих пор никто в мире не защищал такую ​​огромную территорию, как европейская часть России

      Проблема не в том, что Россия не может защитить 100% своей территории. Это действительно нерешаемая задача. Настоящая проблема в том, что Россия не наносит ответных ударов. Поэтому враг чувствует полную безнаказанность и наглеет с каждым днем. Остановить вражеские атаки может только грамотное сочетание оборонительных мероприятий и встречных ударов. А глухая оборона неизбежно ведет к поражению.

      #1318405
      • Нет аватара Алексей Растригин26.06.26 11:26:13
        Настоящая проблема в том, что Россия не наносит ответных ударов


        Охохонюшьки, слепцы…
        Вспоминается анекдот про мальчика, которого папа привел к морю:
        — Сынок, вот море!
        — Где, папа?
        — Да вот же, прямо перед тобой, смотри!
        — На что, папа?
        (макая сына в воду) — Да вот же!
        — (весь в воде, отфыркиваясь) Что это было, папа?
           

        #1318408