1 день назад

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Система автоматически выбирает наиболее мощный источник и работает на расстоянии до 1 км

Новый комплекс «Диспетчер», предназначенный для перехвата аналогового видеосигнала FPV-дронов, начал поступать российским военным. Разработчиком системы стала российская компания «Аналогов Нет», создавшая решение для обнаружения источников передачи видео и получения изображения в режиме реального времени.

Источник изображения: chatgpt

Комплекс принимает аналоговые видеосигналы, передаваемые FPV-дронами, что позволяет определить район работы источника и вывести изображение на экран оператора. Помимо беспилотников, система способна принимать сигнал и от стационарных аналоговых камер наблюдения.

В состав системы входят пульт управления, набор антенн и станция с двумя дисплеями. Первый экран отображает все обнаруженные видеосигналы в зоне действия устройства, после чего оператор выбирает нужный канал. Изображение с выбранного источника выводится на второй дисплей.

Разработчики отмечают, что устройство не требует специальной подготовки в области радиоэлектроники. Комплекс поддерживает ручной и автоматический режимы работы. В автоматическом режиме он самостоятельно подбирает рабочий диапазон частот и подключается к наиболее мощному источнику сигнала.

По данным компании, в стандартных условиях дальность обнаружения аналогового видеосигнала достигает одного километра.

«Диспетчер» выпускается в двух модификациях. Одна версия рассчитана на ношение на руке, вторая предназначена для стационарной установки или размещения на транспортных средствах.