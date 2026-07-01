Россия попала на второе место в рейтинге самых быстро богатеющих стран
В списке самых быстро богатеющих стран Россия занимает второе место, следует из данных отчета UBS «О мировом богатстве», который изучило РИА Новости.
Речь здесь идет о сумме финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Специалисты рассчитали показатель в национальной валюте с поправкой на инфляцию.
Так, с 2020 по 2025 годы отечественный прирост был на уровне 37%. Первое место в рейтинге заняла Южная Корея с 55%, обогнавшая Россию на 18%. На третью строчку попала Хорватия.
Лидером антирейтинга является Британия. Уровень благосостояния ее жителей упал на 23,2%.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1