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Roman Wyrzykowski Статистика

Россия попала на второе место в рейтинге самых быстро богатеющих стран

В списке самых быстро богатеющих стран Россия занимает второе место, следует из данных отчета UBS «О мировом богатстве», который изучило РИА Новости.

Речь здесь идет о сумме финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Специалисты рассчитали показатель в национальной валюте с поправкой на инфляцию.

Так, с 2020 по 2025 годы отечественный прирост был на уровне 37%. Первое место в рейтинге заняла Южная Корея с 55%, обогнавшая Россию на 18%. На третью строчку попала Хорватия.

Лидером антирейтинга является Британия. Уровень благосостояния ее жителей упал на 23,2%.

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Источник: rg.ru

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Комментарии 1

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  • Нет аватара termometrix01.07.26 17:40:12

    Согласно официальной оценке враждебно настроенного Всемирного банка, Россия, несомненно, является самой богатой страной в мире, располагая доказанными природными ресурсами на сумму более 75-100 триллионов долларов. Этого богатства достаточно, чтобы обеспечить чрезвычайно высокий уровень жизни для страны с населением 400-500 миллионов человек.
    https://besta.c...ural-resources/
    Каков объем неразведанных природных ресурсов России? Вероятно, во много раз больше. А сколько стоят другие материальные, жилищные фонды и интеллектуальные богатства России, оценить сложно. Эта оценка не включает водные ресурсы и кислородный баланс планеты, которые обеспечивает Россия.

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