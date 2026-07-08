Грузоподъёмность до 700 кг, может садиться на воду и грунт

«Центр автономных роботизированных систем» (ЦАРС) объявил о завершении испытаний модели «Меридиан» на открытой воде. Аппарат относится к самолётному типу и станет первой российской беспилотной амфибией. «Меридиан» проходил гидроисследования при помощи катапульты в аккредитованном испытательном центре.

Тесты позволили оценить характеристики посадки на воду и динамику приводнения, оценить курсовую устойчивость при движении по воде. В ЦАРС рассказали, что исследования показали хорошую устойчивость летательного аппарата на всех режимах движения и во всём диапазоне изменения положения центра тяжести. В частности, пробеги модели по воде происходили без потери устойчивости глиссирования.

После этих испытаний конструкторы смогут собрать полноразмерный опытный образец, который затем приступит к предварительным и сертификационным испытаниям. Основной задачей «Меридиана» станет перевозка грузов массой до 700 кг в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток. Аппарат может взлетать и садиться как на взлётно-посадочную полосу, так и на грунтовую поверхность и воду, а модульная конструкция позволит быстро адаптировать его под разные типы полезной нагрузки.