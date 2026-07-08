КРЭТ представил дрон «Сатурн-30» для разведки и спецзадач
На выставке «Дрон экспо — 2026» в Казани представили беспилотник «Сатурн-30» с высоким аэродинамическим качеством. Разработка принадлежит КРЭТ (входит в Ростех). Дрон предназначен для разведки, испытаний оборудования для БПЛА и доставки грузов до 7 килограммов.
Благодаря обтекаемой форме беспилотник развивает скорость до 180 км/ч и может находиться в воздухе до часа. Полетная масса — 30 килограммов. Аппарат может использоваться как в разведывательных целях, так и для выполнения операций специального назначения.
Публике «Сатурн-30» впервые показали на Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026», которая проходит в Казани. Об этом сообщает ТАСС.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ростех испытал новый квадрокоптер «Сибирячок-5», устойчивый к&n...; всё отечественного производства, аппарат не зависит от санкций.
- Тамбовский завод «Электроприбор» (часть КРЭТ Госкорпорации Рост...ся с историей завода, его достижениями и планами на будущее.
- Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Рост.... Аппарат контролирует сатурацию и частоту пульса маленького пациента.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0