На выставке «Дрон экспо — 2026» в Казани представили беспилотник «Сатурн-30» с высоким аэродинамическим качеством. Разработка принадлежит КРЭТ (входит в Ростех). Дрон предназначен для разведки, испытаний оборудования для БПЛА и доставки грузов до 7 килограммов.

Благодаря обтекаемой форме беспилотник развивает скорость до 180 км/ч и может находиться в воздухе до часа. Полетная масса — 30 килограммов. Аппарат может использоваться как в разведывательных целях, так и для выполнения операций специального назначения.

Публике «Сатурн-30» впервые показали на Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо — 2026», которая проходит в Казани. Об этом сообщает ТАСС.