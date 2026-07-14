14 июля на предприятии ОСК Невский судостроительно-судоремонтный завод состоялся спуск на воду среднего морского танкера «Алексей Шеин», строящегося для Военно-Морского Флота России. Об этом сообщили в пресс-центре корпорации.

В торжественной церемонии приняли участие представители Главного командования ВМФ, Невского судостроительно-судоремонтного завода ОСК и почетные гости.

Третий серийный танкер назван в честь первого русского генералиссимуса Алексея Семеновича Шеина (1652 — 1700), сподвижника Петра I. Он участвовал в Крымских и Азовском походах русской армии, в строительстве первой морской гавани в Таганроге, был главнокомандующим армии и главой Иноземского приказа.

Танкер-снабженец способен без швартовки к другому теплоходу передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Он может выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров, на борт или кильватерным способом.

Танкер соответствует категории ледового усиления Arc 4 и имеет возможность самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в летне-осеннюю и до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию.

Танкеры проекта 23130, не имеющие аналогов на территории России — самые большие суда, которые когда-либо спускались на воду за всю историю предприятия ОСК Невский ССЗ.