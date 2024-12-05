На предприятии ОСК Невском ССЗ спустили на воду танкер «Инженер-адмирал Котов»

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На Невском судостроительно-судоремонтном заводе ОСК (базовое предприятие Ленинградского РО СоюзМаш России) состоялся спуск на воду среднего морского танкера «Инженер-адмирал Котов». Новое судно станет третьим средним морским танкером проекта, не имеющего аналогов на территории Российской Федерации.

Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

«Данное событие очень важно для Военно-Морского Флота. Преимущество данных танкеров, это возможность одновременного осуществления заправки 3-х кораблей на ходу. Его основное предназначение, это обеспечение дальних походов кораблей в дальних океанских и морских зонах», — заявил начальник службы вспомогательного флота Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Анзор Дандамаев.

Судно способно без швартовки к другому кораблю передавать и принимать жидкие грузы, а также осуществлять прием, хранение, транспортировку и передачу сухих грузов с помощью системы траверзной передачи грузов в море.

«Уверен, что этому танкеру предстоит большое будущее и он станет надежной поддержкой Российскому флоту. Желаю судну и его будущему экипажу семь футов под килем», — отметил в своем обращении к участникам спуска генеральный директор Невского судостроительно-судоремонтного завода Евгений Кузнецов.

Функциональные возможности танкера позволят ему выдавать горючее одновременно трем судам, идущим от него на расстоянии от 50 до 100 метров на борт или кильватерным способом.

Танкеры данного проекта — самые большие суда, которые, когда-либо спускались на воду за всю историю Невского ССЗ, которому в 2024 году исполнилось 111 лет.

Для справки: Инженер-адмирал Котов Павел Григорьевич родился 21 декабря 1910 года в семье потомственных корабелов в деревне Матвейково Сычёвского уезда Смоленской губернии.

Дед — Василий Андреевич строил крейсер «Аврора».

Отец — Григорий Васильевич, строил линейные корабли для Балтийского флота.

Павел Григорьевич лично участвовал в разработке проекта тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и крупнейшей в мире ядерной подводной лодки стратегического назначения «Тайфун».

С марта 1986 года в отставке.

Автор многочисленных статей по вопросам судостроения и истории ВМФ СССР в различных журналах и сборниках.

Умер 12 января 2007 года в Москве.

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