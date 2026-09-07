ММК-МЕТИЗ освоил проволоку с трёхсторонним профилем для лучшего сцепления с бетоном
Трёхсторонний профиль увеличивает площадь контакта металла с бетоном, что повышает несущую способность и трещиностойкость конструкций и позволяет оптимизировать расход металла.
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) успешно освоило производство нового вида металлопродукции — холоднодеформированной проволоки с трёхсторонним периодическим профилем. Продукция предназначена для армирования железобетонных конструкций.
Новая проволока Вр выпускается в соответствии с разработанными техническими условиями (ТУ 24.34.11-253-00187240-2026). Диаметр — от 5 мм до 12 мм.
Главное отличие новой продукции ММК-МЕТИЗ — форма поверхности. В отличие от гладкой проволоки и проволоки периодического профиля класса Вр-1 по ГОСТ 6727-80, изделие с трёхсторонним периодическим профилем имеет специальные выступы, что увеличивает полезную площадь контакта профиля с бетоном. При заливке бетона фактура создает эффект «механического замка», обеспечивая значительно более высокое сцепление (адгезию) металла с бетонной смесью.
Для строителей это означает повышение несущей способности и трещиностойкости железобетонных конструкций, увеличение срока службы зданий, мостов и дорожных покрытий, а также возможность оптимизации расхода металла без потери прочности.
«Проведенные испытания подтвердили, что новые изделия полностью соответствуют заявленным требованиям по качеству, а их эксплуатационные характеристики позволят нашим партнерам возводить новые объекты инфраструктуры», — отметил начальник технологического центра ОАО «ММК-МЕТИЗ» Алексей Столяров.
Поставка осуществляется в мотках массой от 1 до 3 тонн — такой вес оптимален для механизированной размотки на современных строительных площадках и удобен для складской логистики. Кроме того, это существенно экономит время на установку бухты на размоточное оборудование.
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